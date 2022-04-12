"План Росії терпить крах": у Британії висміяли хвастощі Путіна

У Британії опублікували список доказів того, що путінська армія в Україні зазнає невдачі за невдачею.
У міністерстві оборони Британії висміяли заяви президента країни-агресора Володимира Путіна про те, що війна в Україні нібито "йде за планом".
Там підкреслили, що насправді план Кремля терпить крах.
На Twitter-сторінці оборонного відомства Британії 12 квітня опублікували список доказів того, що Путінська армія в Україні зазнає невдачі за невдачею.
"У Кремлі сказали, що війна в Україні йде за планом. Це не так. План Росії терпить крах", - вважають британці.
Вони навели як докази кілька фактів:
- шість російських генералів були вбиті;
- російські солдати не підкоряються командуванню;
- більше 2 тисяч одиниць російської техніки були пошкоджені, знищені, кинуті або захоплені;
- підрозділи РФ були змушені повернутися в Росію і Білорусь;
- росіяни збили власний літак.
"Це точно план?",- додали в Міністерстві оборони Британії.
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Нагадаємо, раніше 12 квітня російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито розв'язана ним війна проти України "була неминучою", і те, коли вона почалася б, було лише "питанням часу".
"Зіткнення з антиросійськими силами, які вирощувалися в Україні, було неминучим, це було питання часу. ВКС РФ в ході "спецоперації" в Україні діють мужньо, грамотно, ефективно і результативно", – сказав Путін.
При цьому російський диктатор самовпевнено зазначив, що Росія нібито не відділяється від світу, і що, мовляв, "це неможливо".
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