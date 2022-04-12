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"План Росії терпить крах": у Британії висміяли хвастощі Путіна

12 квітня 2022, 23:23

У Британії опублікували список доказів того, що путінська армія в Україні зазнає невдачі за невдачею.

війська Росії, армія рф
війська Росії / Reuters

У міністерстві оборони Британії висміяли заяви президента країни-агресора Володимира Путіна про те, що війна в Україні нібито "йде за планом".

Там підкреслили, що насправді план Кремля терпить крах.

На Twitter-сторінці оборонного відомства Британії 12 квітня опублікували список доказів того, що Путінська армія в Україні зазнає невдачі за невдачею.

"У Кремлі сказали, що війна в Україні йде за планом. Це не так. План Росії терпить крах", - вважають британці.

Вони навели як докази кілька фактів:

  • шість російських генералів були вбиті;
  • російські солдати не підкоряються командуванню;
  • більше 2 тисяч одиниць російської техніки були пошкоджені, знищені, кинуті або захоплені;
  • підрозділи РФ були змушені повернутися в Росію і Білорусь;
  • росіяни збили власний літак.

"Це точно план?",- додали в Міністерстві оборони Британії.

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Нагадаємо, раніше 12 квітня російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито розв'язана ним війна проти України "була неминучою", і те, коли вона почалася б, було лише "питанням часу".

"Зіткнення з антиросійськими силами, які вирощувалися в Україні, було неминучим, це було питання часу. ВКС РФ в ході "спецоперації" в Україні діють мужньо, грамотно, ефективно і результативно", – сказав Путін.

При цьому російський диктатор самовпевнено зазначив, що Росія нібито не відділяється від світу, і що, мовляв, "це неможливо".

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війна в Україні Британия війна Росії та України
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