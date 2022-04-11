Пєскову показали вбивство військами РФ мешканки Бучі: спікер Кремля у відповідь почав брехати

Пєсков став заперечувати злочини армії РФ у Бучі / Reuters

Ведучий телеканалу SkyNews показав прессекретарю Дмитру Пєскову злочини окупаційних російських військ в Україні. Коли Пєсков заявив, що росіяни нібито не влаштовували геноцид українців, йому продемонстрували кадри вбивства мешканки міста Буча Київської області. Докази фактично неспростовні, проте він почав брехливо виправдовуватися і заперечувати провину армії РФ.

Під час інтерв'ю британському телеканалу SkyNews вони почали говорити про звірства російських окупантів у Бучі під Києвом. Пєсков став виправдовуватися і казати про нібито непричетність окупантів до злочинів. Війська РФ, мовляв, не мають відношення до вбивств людей, тіла яких опинилися на вулицях міста.

У відповідь ведучий показав йому, як екіпаж російської бойової машини розстрілює жінку, яка їхала на велосипеді. Він також уточнив, що є інформація про точну геолокацію і дату злочину.

Пєсков спробував заперечити, посіяти сумніви, і запитав, звідки, мовляв, стало зрозуміло, що до злочину причетна армія РФ.

Після цього журналіст показав йому збільшений кадр, на якому помітно, що на броні позначено символ рашизму буква V.

Злочини Росії у Бучі

Російські окупанти в березні захопили місто Буча Київської області. Мер міста Анатолій Федорук 31 березня зробив заяву, згідно з якою сили оборони України звільнили Бучу від російських окупантів.

Під час відступу війська РФ замінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури, а також низка ділянок.

Російська армія коїла звірства у Бучі. Солдати ґвалтували і вбивали мирних українців. Тіла людей лежали на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки. Деякі люди були розстріляні зі зв'язаними руками. Серед убитих і закатованих чоловіки, жінки, діти.

У братській могилі к Бучі поховали 280 місцевих жителів. Мер міста Федорук розповів, що деяким загиблим було по 14 років.

У РФ заявили, що вбивства мирних жителів, мовляв, сталося після того, як з Київської області були виведені російські війська.

Але супутникові знімки компанії Maxar Technologies продемонстрували, що тіла загиблих людей на вулицях Бучі почали з'являтися ще в середині березня, коли місто було під контролем окупантів.

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