Пєсков стверджує - Україна відмовилася від переговорів у Росії

Дмитро Пєсков / Reuters

Офіційний Київ нібито відмовився від переговорів з Кремлем з приводу можливого припинення російської агресії. Про це повідомляє російське пропагандистське агентство РИА Новости з посиланням на заяву прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"План російської військової операції [насправді неприкритої агресії Росії проти України ‒ Главред] відновився", - каже кремлівський спікер.

Причому, як стверджує Пєсков, президент РФ Путін напередодні вдень у зв'язку з очікуваними переговорами з офіційним Києвом віддавав наказ призупинити рух основних військ РФ.

Крім того, Пєсков озвучив нові тези російських пропагандистів з приводу вторгнення РФ в Україну.

"Мали місце зіткнення з пересувними групами націоналістів і бендерівців, які використовували легкі автомобілі і вантажівки, де встановлювали ударні засоби, такі за принципом джихадмобілів, тільки там їх зараз називають бендермобілі", - говорить Пєсков.

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Нагадаємо, раніше керівник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив про те, що повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну вже призвело до загибелі 198 людей, серед них - троє дітей.

"За оперативними даними, від рук загарбників маємо 198 загиблих, з них — 3 дітей, 1115 поранених, серед яких 33 дитини", - написав він.