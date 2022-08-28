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"Перемир'я залежить від Путіна": у Німеччині попередили про затяжну війну в Україні

28 серпня 2022, 17:41

На думку Бербок, перемир'я між Україною і Росією може бути досягнуто "дуже просто".

Анналена Бербок
Анналена Бербок /еУНИАН

Глава зовнішньополітичного відомства Німеччини заявила, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну є "війною Путіна, оскільки він править недемократично".

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала готуватися до того, що повномасштабна війна в Україні може тривати не один рік, а також скептично висловилася про можливість досягнення перемир'я.

"Ми повинні налаштуватися на те, що ця війна може тривати ще роки. Так як, на жаль, російський уряд не відходить від ідеї-фікс підпорядкувати собі Україну і її жителів", - заявила глава німецького МЗС в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag.

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"При всьому стражданні ми повинні, однак, пам'ятати: маячні ідеї російського президента окупувати Україну протягом найкоротшого часу не реалізувалися. Мужність українців і міжнародні поставки озброєнь призвели до того, що російські солдати не змогли розпакувати свої парадні уніформи для перемоги. Ми все будемо робити для того, щоб це ніколи не стало реальністю", – додала вона.

На думку Бербок, перемир'я між Україною і Росією може бути досягнуто "дуже просто: коли Путін нарешті припинить бомбардування невинних людей і виведе свої танки": "наказати це Путін може в будь-який момент. Він напав на Україну. Тому він в будь-яку хвилину може припинити і покласти край стражданню".

У той же час, глава зовнішньополітичного відомства Німеччини наполягає, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну є "війною Путіна, оскільки він править недемократично".

Нагадаємо, 11 серпня в Берліні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність постачати Україні сучасну бойову техніку і назвав війну Росії проти нашої держави найбільшим викликом з усіх, які хвилюють німецький уряд.

Наприкінці серпня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що поставки зброї з Німеччини в Україну знаходяться "на межі", оскільки у самого Берліна нібито погано забезпечена армія. За її словами, в Німеччині - дефіцит власних запасів зброї.

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війна в Україні Анналена Бербок війна Росії та України
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