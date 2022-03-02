Переговори Росія-Україна: стали відомі вимоги агресора / Reuters

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров озвучив вимоги агресора до Києва на переговорах Росії з Україною, повідомляє Главред із посиланням на російські ЗМІ.

За словами Лаврова, позиція Росії на переговорах з Україною включає наступні вимоги:

визнати Крим частиною РФ,

визнати" ДНР" і "ЛНР" в їхніх адміністративних межах,

демілітаризація, яка "повинна мати певні параметри";

Україна, на думку Лаврова, повинна пройти процедуру денацифікації, як колись Німеччина.

При цьому в ході другого раунду переговорів із Україною Росія готова обговорювати питання гарантій безпеки. Глава МЗС РФ також наполягає на домовленості, яка "забезпечуватиме законні права всіх народів цієї країни".

У свою чергу глава російської делегації Володимир Мединський додав, що на другому раунді переговорів буде обговорюватися припинення вогню.

"Щодо низки пропозицій (на переговорах 28 лютого – ред.) ми, загалом, знайшли взаєморозуміння за столом переговорів. Однак за деякими, найбільш принциповими - це було цілком очікувано - українська сторона взяла час на роздуми і консультації з Києвом", – стверджує Мединський.

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Раніше член української делегації і глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що переговори між Росією і Україною відбудуться сьогодні увечері, 2 березня.

Водночас представник окупантів Мединський заявив, що українська делегація прибуде завтра вранці (тобто 3 березня), вона вже виїхала з Києва.

Нагадаємо, 28 лютого відбулися перші переговори України та Росії. Радник Голови ВП Михайло Подоляк заявив, що делегації встановили пріоритетні теми, за якими намітили низку рішень. Вони вирушили для консультацій у свої столиці.

Новини України 2 березня 2022 року

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