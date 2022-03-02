Переговори Росія-Україна: стали відомі вимоги агресора

У свою чергу глава російської делегації Володимир Мединський додав, що на другому раунді переговорів буде обговорюватися припинення вогню.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров озвучив вимоги агресора до Києва на переговорах Росії з Україною, повідомляє Главред із посиланням на російські ЗМІ.
За словами Лаврова, позиція Росії на переговорах з Україною включає наступні вимоги:
- визнати Крим частиною РФ,
- визнати" ДНР" і "ЛНР" в їхніх адміністративних межах,
- демілітаризація, яка "повинна мати певні параметри";
- Україна, на думку Лаврова, повинна пройти процедуру денацифікації, як колись Німеччина.
При цьому в ході другого раунду переговорів із Україною Росія готова обговорювати питання гарантій безпеки. Глава МЗС РФ також наполягає на домовленості, яка "забезпечуватиме законні права всіх народів цієї країни".
У свою чергу глава російської делегації Володимир Мединський додав, що на другому раунді переговорів буде обговорюватися припинення вогню.
"Щодо низки пропозицій (на переговорах 28 лютого – ред.) ми, загалом, знайшли взаєморозуміння за столом переговорів. Однак за деякими, найбільш принциповими - це було цілком очікувано - українська сторона взяла час на роздуми і консультації з Києвом", – стверджує Мединський.
Раніше член української делегації і глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що переговори між Росією і Україною відбудуться сьогодні увечері, 2 березня.
Водночас представник окупантів Мединський заявив, що українська делегація прибуде завтра вранці (тобто 3 березня), вона вже виїхала з Києва.
Нагадаємо, 28 лютого відбулися перші переговори України та Росії. Радник Голови ВП Михайло Подоляк заявив, що делегації встановили пріоритетні теми, за якими намітили низку рішень. Вони вирушили для консультацій у свої столиці.
Новини України 2 березня 2022 року
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