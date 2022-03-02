Переговори між Росією та Україною відбудуться сьогодні ввечері - Арахамія

Переговори / Reuters

Переговори між Росією та Україною відбудуться сьогодні ввечері.

Про це повідомив член української делегації та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише sud.ua.

Переговори Росії та України

28 лютого відбулися перші переговори України та Росії. Радник Голови ОП Михайло Подоляк заявив, що делегації встановили пріоритетні теми, за якими намітили низку рішень. Вони вирушили для консультацій у свої столиці.

Має відбутися другий раунд переговорів.

Представник Росії Мединський сказав, що сторони "знайшли деякі точки, за якими можна прогнозувати спільні позиції".

Реклама

Наступні переговори повинні пройти на польсько-білоруському кордоні найближчими днями.

Подоляк підкреслив, що переговори були важкими, але Росія вже не висувала ультиматумів.

Читайте також: