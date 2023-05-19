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Передача влади синам Лукашенка: експерт оцінив сценарій зміни влади в Мінську

Олексій Тесля
19 травня 2023, 16:57 оновлено 19 травня, 17:02
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Росія не бачить перспектив у дітях Олександра Лукашенка, вважає Микола Маломуж.
Микола Маломуж, Олександр Лукашенко
Микола Маломуж оцінив ймовірність зміни влади в Білорусі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Варіант передачі влади в Білорусі синам Олександра Лукашенка є малоймовірним, заявив колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

"На сьогоднішній день практично нереально, щоб сини Лукашенка зайняли посаду батька. Лукашенко, звичайно, може вдатися до якихось передсмертних юридичних дій, щоб влада перейшла до когось із його синів. Але навіть якби такі призначення відбулися, вони були б швидко нейтралізовані після того, як Лукашенко зникне або з життя, або з поста президента. Тому ймовірність такого варіанту розвитку подій мінімальна", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт пояснив, що сама Росія не бачить перспектив у дітях Лукашенка, тому що вони не зможуть виконати поставлені перед ними завдання.

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"У розумінні Росії Білорусі потрібен диктатор, а сини Лукашенка не будуть здатні утримати суспільний лад, стабільність і баланс. Але головне - жоден із синів Лукашенка не користується підтримкою ні військових і спецслужб, ні проросійських елементів, перш за все, силового блоку, ні білорусів. З білорусами такий варіант не спрацює, це ж не царизм, де влада передається у спадок", — додав Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Дивіться відео - Микола Маломуж оцінив перспективи Олександра Лукашенка:

Раніше ЗМІ звернули увагу, що з Лукашенком щось не так, ще під час його візиту до Москви на парад, який країна-агресор РФ організувала до 9 травня. Тоді Лукашенко не зміг пройти по площі з Путіним та іншими керівниками країн на покладання квітів. Замість цього самопроголошеного президента Білорусі, на руках якого були помітні бинти, везли на електромобілі. Потім він швидко повернувся до Мінська.

Журналісти The Mirror не виключали, що білоруського диктатора Олександра Лукашенка могли отруїти - у той момент, коли він перебував у столиці країни-агресора РФ, Москві, і з'явився на публіці разом з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Олександр Лукашенко Микола Маломуж
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