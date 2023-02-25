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"Перераховують кошти до фонду відновлення України": російські олігархи виступили проти Путіна - Тука

25 лютого 2023, 13:55
Деякі російські олігархи починають вести переговори з представниками Заходу, зокрема, США і Франції, заявив Георгій Тука.
Володимир Путін
Володимир Путін / скріншот YouTube

Російські олігархи терплять диктатора Володимира Путіна з кількох причин, але деякі з них вже почали "прозрівати".

Під час чату на Главреді колишній міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, екс-глава Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив, що більшість олігархів в РФ відчуває страх, тому що вони всі в тій чи іншій мірі на гачку.

"Коли люди наживають величезні статки завдяки корупційним діям і вважають себе володарями світу, абсолютно вільними людьми – це суцільна ілюзія. Адже якщо перерахування коштів здійснюється в доларах, воно моніториться в США (будь-які транзакції). Якщо перекази здійснюються в Євро, вони моніторяться в Брюсселі", - пояснив експерт.

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Хто такий Георгій Тука

Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – Український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи"Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

За словами Туки, вже почала надходити інформація про те, що деякі російські олігархи починають вести переговори з представниками Заходу, зокрема, США і Франції.

"Вони, в принципі, не підтримують війну, розпочату Путіним, готові виступити проти і, більш того, половину тих ресурсів, на які зараз накладено арешт, перерахувати до фонду відновлення України, але за умови скасування санкцій проти них. Такі розмови почалися, і вони навіть не дивують. Це абсолютно нормальна логіка розвитку подій", - підсумував Тука.

Зеленський запустив санкції проти Путіна і Росії

Президент України Володимир Зеленський 9 червня своїм указом № 400/2022 запустив рішення Ради національної безпеки і оборони "про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Таким чином, він ввів санкції щодо політиків і чиновників Росії вищого рангу. В обмежувальний список потрапив і глава держави Володимир Путін.

Крім того, в переліку осіб, до яких застосовуються санкції, виявився прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, Міністр оборони Сергій Шойгу, міністр закордонних справ Сергій Лавров, секретар Радбезу РФ Микола Патрушев, глава МВС Володимир Колокольцев та інші особи.

Санкції будуть діяти на постійній основі. Активи осіб, які потрапили під обмеження, на території України блокуються.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Георгій Тука Володимир Путін
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