За ліквідацію Путіна готові заплатити низка олігархів, але є проблема – Пономарьов

За ліквідацію Путіна готові заплатити низка олігархів – Пономарьов/ Reuters, скрін з відео

Деякі російські олігархи готові виділити гроші, щоб замовити фізичне усунення російського президента Володимира Путіна. Проте зараз залишається проблемою, хто може стати виконавцем такого замовлення.

Так думку висловив російський опозиціонер Ілля Пономарьов. Він зазначив, що усунути Путіна може хтось "з його челяді" – силовиків, які наближені до російського диктатора.

"Російські олігархи, які були б готові виділити гроші на усунення Путіна – думаю, що такі люди є і що це не одна і не дві людини", – сказав Пономарьов.

Головна проблема зараз – хто таке замовлення виконає, адже самі олігархи "не мають доступу до тіла". Потрібен хтось, хто цей план зможе реалізувати. На думку Пономарьова, таким виконавцем може бути хтось з силовиків середнього рівня. Проте "ситуація ще не дозріла", адже не налагоджені зв’язки між можливими "замовниками" і "виконавцями".

"Навколо Путіна велика кількість різної челяді... Серед них можуть знайтися ті люди, які зможуть виконати цю роботу. Але ось зв'язки одних з іншими (олігархів із силовиками, – ред.) – станом на зараз, навряд чи вони існують", – каже Пономарьов.

За його словами, щоб хтось зважився на такий крок, вигода для нього має сильно переважати ризик від бездіяльності.

Зараз оточення Путіна розуміє, що російський диктатор є для них реальною загрозою, і діяти проти нього небезпечно.

На думку російського опозиціонера, зараз силовики, які оточують Путіна, не відчувають для себе ризиків від бездіяльності. Вони заворушаться тільки тоді, коли усвідомлять, що їхня бездіяльність загрожуватиме їм самим. А такий ризик зростатиме залежно від того, як зростатимуть невдачі РФ у війні проти України. Адже залежно від цього буде рости невдоволення серед росіян, і це підвищуватиме небезпеку для оточення Путіна.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що Росія зазнає на війні в Україні класичної військової поразки з усіма її наслідками – соціальними, економічними, політичними. Він наголосив, що ми спостерігаємо захід світу Путіна.

Раніше екскерівник британської розвідки Крістофер Стіл заявив, що російський диктатор Володимир Путін насправді серйозно хворий, проте поки що незрозуміло, яка саме це хвороба.

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