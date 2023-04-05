Нова техніка, літаки і танки: підсумки візиту Зеленського до Польщі

Зеленський і прем'єр-міністр Польщі підписали протокол про постачання оборонної техніки для України.

Зеленський і Дуда / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський 5 квітня прибув з офіційним візитом до Польщі. Там він зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

Як стало відомо, Україна і Польща погодили новий пакет військової допомоги.

"Узгоджено новий дуже потрібний саме зараз нашим воїнам оборонний пакет, який захищає свободу і незалежність не тільки України, Польщі, Європи, а й усього світу. Дуже важливо, щоб ті, хто зараз в окопах на сході, там, де гаряче, на півдні України, знали, що тут, у Варшаві, ми домовилися про те, що дасть Україні і кожному і кожній з наших воїнів більше сили", - заявив президент.

відео дня

Що підписав Зеленський у Польщі

Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підписали протокол про постачання оборонної техніки для України.

"Прем'єр-міністр Моравецький і президент України Зеленський підписали протокол про наміри щодо співпраці в сфері поставок оборонного обладнання", - йдеться в повідомленні канцелярії польського прем'єра в Twitter.

Йдеться, зокрема, про постачання колісних бронетранспортерів Rosomak.

Депортація дітей до РФ

Повідомляється, що Польща готова допомогти Україні в пошуку і поверненні дітей, депортованих окупантами на територію Росії.

Зараз влада шукає рішення, як повернути українських дітей, які були силою викрадені і депортовані Росією.

"Наші польські брати готові допомогти в пошуку і поверненні дітей. Ми вдячні за спільну ініціативу Польщі та Єврокомісії щодо цього", - сказав Зеленський.

Зеленський у Польщі / president.gov.ua

Польща передала танки Україні

"Мені приємно констатувати, що наші попередні домовленості вже виконані. Є очевидне польське лідерство в танковій коаліції. Польські танки вже на полі бою в Україні", - заявив президент України.

Що надасть Польща Україні

Член Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик повідомив, що Київ замовив у Варшави:

150 бронетранспортерів Rosomak;

3 ротних модуля самохідних мінометів RAK;

100 польський ПЗРК Piorun.

Що заявив Дуда після зустрічі із Зеленським

Дуда / Офіс президента

Польща просуває питання гарантій безпеки для України від НАТО і хоче, щоб їх надали перед літнім самітом Альянсу у Вільнюсі.

Варшава підтримує Україну на шляху членства в НАТО.

"Я довго розмовляв з президентом Володимиром Зеленським 23 лютого 2023 року. Ситуація на той момент була надзвичайно драматичною. Ми вже тоді знали, що росіяни нападуть і почнеться повномасштабна війна", - зазначив він.

Що заявив Моравецький після зустрічі із Зеленським

Місце України в НАТО і ЄС. Членство України в цих організаціях буде забезпечувати ще більшу безпеку Польщі.

Польща хоче разом з Україною побудувати нову архітектуру безпеки для НАТО і ЄС.

Зазначимо, Зеленський у Польщі також заявив, що російські окупанти продовжують атакувати українські позиції та намагаються захопити Бахмут. Українська армія може вийти з міста, якщо ситуація там стане ще гіршою, заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Польщі.

У Бахмуті найскладніша ситуація на фронті, каже Зеленський. Однак окупантам так і не вдалося взяти місто під свій контроль, ЗСУ перебувають у Бахмуті.

Читайте також: