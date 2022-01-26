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ПАРЄ визнала повноваження делегації РФ, які оскаржувала Україна

26 січня 2022, 19:52

Парламентська асамблея Ради Європи ратифікувала повноваження російської делегації, які Україна оскаржувала.

ПАС
ПАРЄ підтвердила повноваження делегації РФ / Цензор . Ні

Парламентська асамблея Ради Європи підтвердила повноваження російської делегації. Українська делегація намагалася їх оскаржити, повідомив у Telegram член української делегації Олексій Гончаренко.

"Парламентська асамблея Ради Європи ратифікувала повноваження російської делегації, які ми оскаржували. "За" - 97, а "проти" - 41", - зазначив нардеп.

Кримська платформа

У Києві 23 серпня відбувся перший саміт Кримська платформа, на якому обговорили питання окупації півострова Росією.

По закінченню саміту всі учасники заходу підписали спільний документ - декларацію. Текст документу опублікували на сайті Міністерства закордонних справ України.

Президент України Володимир Зеленський запросив Росію приєднатися до Кримській платформі для спільного вироблення шляхів деокупації Криму та виправлення її історичної та трагічної помилки.

Парламент України прийняв звернення, в якому закликав посилити співпрацю в рамках Кримської платформи для деокупації півострова. Звернення схвалено 283 голосами і направлено до ООН, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європарламенту, урядів і парламентів іноземних держав.

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