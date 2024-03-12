Папа Римський Франциск поставив скандальну умову для приїзду до Києва

Папа Римський Франциск може приїхати до Києва, але для цього він ставить свою умову, намагаючись не образити Росію. Папа Римський погодиться здійснити цей візит лише в тому разі, якщо він відвідає ще й Москву. Про це заявив посол України при Святому Престолі Андрій Юраш в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Варто зазначити, що Україна надіслала Папі Римському запрошення ще в травні 2023 року. Однак він досі так і не приїхав до Києва.
"Ми про нього нагадуємо. І буквально днями на офіційних і неофіційних зустрічах говорили ... Папа прекрасно це знає. У нього є своє бачення. Хоча й офіційно говорить, про те, що можливий потенційний візит до Києва, від якого він не відмовляється, який хоче реалізувати, він обов'язково пов'язує з візитом до Москви", - сказав дипломат.відео дня
Він додав, що з боку РФ немає зацікавленості у візиті Папи Римського, тому його візит до Києва може бути нереалістичним.
Хто такий Папа Франциск?
Франциск - 266-й Папа Римський із 13 березня 2013 року. Ординарій українських греко-католиків у Аргентині з 1998 року. Перший понтифік-єзуїт.
6 квітня 2022 року Папа Франциск засудив різанину в Бучі та підняв український прапор.
15 квітня 2022 року під час традиційної Хресної ходи в Римі у Страсну п'ятницю Франциск закликав українців і росіян до примирення.
18 листопада 2022 року Папа Франциск вкотре назвав російське вторгнення в Україну "конфлікт в Україні", заявивши, що Ватикан готовий виступити посередником, щоб зупинити конфлікт в Україні.
25 серпня 2023 року Папа Римський заявив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії".
9 березня 2024 року стало відомо, що в лютому місяці у інтерв'ю швейцарській компанії RSI Франциск заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією, пише Вікіпедія.
Нагадаємо, що Папа Римський зганьбився скандальною заявою і запропонував Україні здатися. За його словами, Україні нібито потрібно знайти мужність підняти "білий прапор".
Посланець Папи Римського заявив, що немає мирного плану щодо України. За словами Дзуппі, всі зустрічі в Москві "були важливими, особливо в гуманітарних аспектах". Але жодних мирних ініціатив нібито не обговорювали.
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