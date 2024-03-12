Папа Римський Франциск поставив скандальну умову для приїзду до Києва

Понтифік каже, що не поїде до Києва, якщо його не запросить ще й Москва.

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Папа Римський ставить умову для візиту до Києва / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Папа Римський Франциск може приїхати до Києва, але для цього він ставить свою умову, намагаючись не образити Росію. Папа Римський погодиться здійснити цей візит лише в тому разі, якщо він відвідає ще й Москву. Про це заявив посол України при Святому Престолі Андрій Юраш в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Варто зазначити, що Україна надіслала Папі Римському запрошення ще в травні 2023 року. Однак він досі так і не приїхав до Києва.

"Ми про нього нагадуємо. І буквально днями на офіційних і неофіційних зустрічах говорили ... Папа прекрасно це знає. У нього є своє бачення. Хоча й офіційно говорить, про те, що можливий потенційний візит до Києва, від якого він не відмовляється, який хоче реалізувати, він обов'язково пов'язує з візитом до Москви", - сказав дипломат. відео дня

Він додав, що з боку РФ немає зацікавленості у візиті Папи Римського, тому його візит до Києва може бути нереалістичним.

Хто такий Папа Франциск? Франциск - 266-й Папа Римський із 13 березня 2013 року. Ординарій українських греко-католиків у Аргентині з 1998 року. Перший понтифік-єзуїт.

6 квітня 2022 року Папа Франциск засудив різанину в Бучі та підняв український прапор.

15 квітня 2022 року під час традиційної Хресної ходи в Римі у Страсну п'ятницю Франциск закликав українців і росіян до примирення.

18 листопада 2022 року Папа Франциск вкотре назвав російське вторгнення в Україну "конфлікт в Україні", заявивши, що Ватикан готовий виступити посередником, щоб зупинити конфлікт в Україні. 25 серпня 2023 року Папа Римський заявив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії".

9 березня 2024 року стало відомо, що в лютому місяці у інтерв'ю швейцарській компанії RSI Франциск заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що Папа Римський зганьбився скандальною заявою і запропонував Україні здатися. За його словами, Україні нібито потрібно знайти мужність підняти "білий прапор".

Посланець Папи Римського заявив, що немає мирного плану щодо України. За словами Дзуппі, всі зустрічі в Москві "були важливими, особливо в гуманітарних аспектах". Але жодних мирних ініціатив нібито не обговорювали.

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