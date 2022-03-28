Понад 5000 тисяч убитих і сотні покалічених дітей: окупанти повністю знищили Маріуполь

Маріуполь / Reuters

Окупанти повністю знищили Маріуполь. Війська Путіна вбили понад 5000 тисяч мирних жителів і понад 210 дітей.

Як свідчать надані Маріупольською міськрадою дані станом на ранок 27 березня, пошкоджено також понад 90% житлових будинків, медустанов, шкіл та дитсадків.

За 27 днів, поки місто перебуває в облозі військ РФ, окупанти цинічно вбивали українців і скалічили сотні дітей.

Що знищили в Маріуполі

Житлові будинки: пошкоджених - 2340 (90%), з них з прямим попаданням - 1560 (60%) і зруйновані - 1040 (40%)

Приватний сектор: пошкоджено - 61 200 (90%), з них прямим попаданням – 40 800 (60%) і зруйновано – 27 200 (40%).

Лікарні: пошкоджено - 7 (90%), з них зруйновано – 3 (40%).

Поліклініки: пошкоджено - 4 (90%), з них зруйновано – 1 (40%).

Пологові будинки: пошкоджено - 3 (100%), з них зруйновано – 1 (40%).

Вузи: пошкоджено - 7 (90%), з них зруйновано – 3 (40%).

Школи: пошкоджено - 57 (90%), з них зруйновано – 23 (40%).

Дитячі садки: пошкоджено - 70 (90%), з них зруйновано - 28 (40%)

Заводи - 2 (пошкоджені).

Порт – 1 (пошкоджений).

Військова частина 3057 (пошкоджена).

Скільки людей встигло виїхати з Маріуполя

До початку блокади встигли виїхати близько 140 тисяч маріупольців. Після того, як місто оточили, вирватися вдалося приблизно 150 тисячам мирних жителів. З них 71 235 осіб виїхали до Запоріжжя, решта - роз'їхалися по навколишніх селах.

Окупанти насильно вивозять людей з Маріуполя

Орієнтовно 30 тисяч маріупольців окупанти насильно вивезли до Росії.

Досі в облозі без будь-яких засобів до виживання залишаються 170 тисяч осіб.

"Скільки насправді людей в місті вбила Росія, зараз підрахувати неможливо. Адже тривають запеклі бої", - сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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Нагадаємо, Українка, якій в 2014 році довелося покинути рідний Донецьк, тепер змушена була виїхати з Маріуполя. Їй вдалося врятувати 100 людей.

А українка з Маріуполя вижила під час російської бомбардування драмтеатру, і змогла дійти до порівняно безпечного Бердянська пішки.

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