Найкращий варіант для Кремля: експерт оцінив перспективу укладення мирної угоди

Є причина, з якої для Кремля важливо вчасно погодитися на мирну угоду.

Чому для Росії вигідно укласти мирну угоду

Що сказав Андрусів:

Мирна угода вигідна для Росії

Трамп навряд чи залучатиме РФ до врегулювання інших конфліктів

Росіяни можуть вийти з економічної кризи лише у випадку підписання угоди

Країна-агресорка Росія опинилася в ситуації, коли найкращим варіантом для неї є мирна угода з Україною. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик, військовослужбовець Віктор Андрусів.

За його словами, навіть у випадку укладення угоди на максималістських умовах РФ може виграти, адже це дало б можливість Дональду Трампу залучити країну до врегулювання інших конфліктів і просувати ідею керування світом "на двох" чи "на трьох" із Китаєм.

"Але, на мою думку, це неможливо з огляду на внутрішні обставини самої Росії. Тому значної вигоди від цієї ситуації вони не отримають", - наголосив аналітик.

Андрусів пояснив, що тимчасова вигода у вигляді певних доходів для Росії буде, але вона навряд чи призведе до піднесень чи змін, тому що структура економіки РФ настільки проблемна, що вийти з кризи росіяни не зможуть.

Єдине, на що може розраховувати Кремль - це сповільнення поглиблення економічної кризи. А зупинити її може тільки мирна угода.

Що гальмує мирний план для України Главред писав, що за словами оглядача Bloomberg Марка Чемпіона, ухвалення мирної угоди щодо України зупинилося на питаннях територій. Прорив стався у питанні гарантій безпеки, тоді як територіальні поступки залишаються складними. Крім цього оглядач сумнівається, що Путін погодиться на угоду з гарантіями безпеки, які необхідні Україні. І саме тому його готовність погодитися на умови, які не дозволять йому ані поновити війну, ані продовжити її в гібридній формі, замаскованій під мир, має стати лакмусовим папірцем, за яким оцінюватиметься будь-яке врегулювання.

Нагадаємо, Главред писав, що економічні труднощі, виснаження ресурсів і зростаючий тиск на бюджет можуть стати вирішальними факторами, які впливатимуть на рішення Кремя щодо мирних переговорів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що радше відмовиться від підписання будь-якої угоди, ніж погодиться на мир, який буде невигідним для українців.

Напередодні стало відомо, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що мирна угода між Україною та Росією не буде підписана без гарантій безпеки, які переконають українців у неможливості нової агресії з боку Москви.

Про персону: Віктор Андрусів Віктор Андрусів – політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

