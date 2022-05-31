"Звільнили людей без єдиного пострілу": Лукашенко розповів казкову історію про "подвиги" КДБ

Лукашенко подякував КДБ за "спецоперацію" в Україні / УНІАН, скріншот

Олександр Лукашенко, який самостійно оголосив себе президентом Білорусі, стверджує, що його КДБ провів "спеціальну операцію в Україні по звільненню білоруських громадян". Лукашенко зазначив, що спецоперація пройшла "без єдиного пострілу". Про це повідомляє Белта.

Поки звичайно невідомо, що це за люди такі, яких КДБшники звільняли, будучи на території України.

"Коли почалася спецоперація Російської Федерації, наші люди, кілька десятків, залишилися там, прямо скажемо, заручниками ситуації. І їх треба було повертати додому, в сім'ї ... По-моєму, в Україні так і ніхто не розібрався, як це трапилися. Ви повернули людей у свої сім'ї. Дуже благородна справа для військової людини-без шуму, без пострілів повернути десятки людей додому. Тому я вам надмірно вдячний за ваш вчинок", - розповідає Лукашенко.

Можна звичайно припустити, що насправді ніякої спецоперації "президент" Білорусі і не проводив.

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Нагадаємо, нещодавно Лукашенко стверджував, що на територію Білорусі нібито заходять "українські диверсійно-розвідувальні групи". При цьому він не надав жодних доказів затримання, виявлення або ліквідації так званих "українських ДРГ".

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