Чи піде Росія на Київ: експерт розповів, що задумали Путін і Лукашенко / скріншот, УНІАН

Володимир Путін не відмовився від своєї мети щодо України, але ні у нього, ні у Лукашенка фізично немає резервів, щоб спробувати ще раз захопити Київ.

Заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь у коментарі "ТСН" зазначив, що головна мета Путіна - зруйнувати Україну, знищити українську націю. І вона не змінилася. Під тиском Путіна і генералів російська армія зараз кинула всі свої зусилля на Схід, Донбас і конкретно Сєвєродонецьк і Попасну. Можливо, буде активізація на Ізюмському напрямку, На Слов'янськ і Краматорськ.

По-перше, перед ними стоїть пропагандистське політичне завдання - "деокупація ЛНР", як вони кажуть.

По-друге, чи є загроза наступу з півночі, з Білорусі саме зараз? За словами експерта, такої загрози немає, тому що там просто фізично немає сил у росіян, а тим більше у білорусів.

читайте такожЗагроза атаки з півночі і захоплення Києва: у Міноборони оцінили ризики ще одного удару Росії"Якщо Білоруська армія зараз спробує самостійно наступати де - небудь навіть на Волині, то її розіб'ють через кілька днів, і це буде катастрофою для лукашенківського режиму. Тому Лукашенко це буде відтягувати до останнього. А коли побачить, що українці почали прогинатися і йде якась критична поломка української системи оборони і безпеки, він почне наступати", – вважає Михайло Самусь.

Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що загроза нападу на Київ з боку Росії буде існувати завжди.

"Можна не боятися. Ми повинні побоюватися, але не боятися. Як сказала сьогодні Маляр (заступник Міністра оборони Олексія Рєзнікова — ред.) дуже вдало: "Київ тепер під загрозою буде завжди". Тому що він розташований близько як до РФ, так і до кордону Білорусі. Його можна пройти за одну-дві добу. Відповідно, більше спокою не буде", - поянсіл Арестович.

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