Путін погрожував усунути Лукашенка від влади - військовий експерт

Володимир Путін і Олександр Лукашенко / ua.depositphotos.com і УНІАН

Білоруський диктатор Лукашенко не планує віддавати наказ своїй армії на вторгнення в Україну. Про це заявив відомий військовий експерт Олег Жданов в ефірі інформаційного телемарафону UA.

Як каже фахівець, президент країни-агресора Росії Володимир Путін пригрозив Лукашенку відстороненням від влади.

"На мій погляд, Лукашенко продовжує свою тактику або стратегію уникнення втручання у війну у складі Збройних сил Білорусі. І соціологія показує, що і білоруське суспільство, і білоруська армія все більше набирає відсотків, що "це не наша війна і нам не треба в неї втручатися". Чому він повернувся злий [з Москви ‒ Главред], на мій погляд, швидше за все, Путін пригрозив йому відстороненням від влади і створенням чогось на зразок військового кабінету, де у нього є яструби, які віддадуть такий наказ, можуть віддати такий наказ. І, до речі, тут, як підтвердження моєї версії, може бути висловлювання Лукашенка про створення народного Ополчення серед білорусів, незважаючи на те, що він ґвалтував це суспільство два роки тому: бив, калічив і вбивав, сьогодні він намагається знайти з білорусами хоч якийсь консенсус в плані захисту: "Я вас не пущу на війну, а ви мене захистите на посаді президента, яку займаю"",-зазначив Жданов.

Фахівець вважає, свої останні заяви Лукашенко робить спеціально для Путіна - даючи тим самим зрозуміти, що він "не здасться без бою в плані відсторонення від влади, але і наказ на вторгнення для своєї армії він не збирається віддавати".

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Нагадаємо, раніше Росія з метою пропаганди може обстріляти територію Білорусі або організувати там теракти, щоб дотиснути невизнаного президента Олександра Лукашенка і замінити його на більш лояльного до правлячого російського режиму персонажа.

Як повідомляє Міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm, однак Росія сама може обстріляти Білорусь з метою пропаганди, або ж організувати там теракти, щоб дотиснути Лукашенка і його правлячий режим, і поміняти його на більш лояльного для Кремля кадру.

"Не виключаємо, що росіяни можуть з метою пропаганди самі обстріляти Білорусь або організувати теракти, щоб дотиснути вусатого і пустити в утиль, замінивши на більш поступливого кадру", - підкреслили в співтоваристві.

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