Росія може обстріляти Білорусь та влаштувати повалення Лукашенка - InformNapalm

Росія може влаштувати теракти у Білорусі, щоб повалити Лукашенка - InformNapalm / Колаж пресслужба президента Білорусі, УНІАН

Росія з метою пропаганди може обстріляти територію Білорусі або організувати там теракти, щоб дотиснути невизнаного президента Олександра Лукашенка і замінити його на більш лояльного до правлячого російського режиму персонажа.

Як повідомляє міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm, Україна жодного разу не завдала ударів по території Білорусі, у той час, коли Росія з білоруської держави з 24 лютого б'є ракетами. І це при тому, що Лукашенко всіляко підтримує військову агресію Росії.

читайте такожБої на Донбасі досягли апогею: як Білорусь ставить палиці в колеса ЗСУОднак Росія сама може обстріляти Білорусь з метою пропаганди, або ж організувати там теракти, щоб дотиснути Лукашенка і його правлячий режим, і поміняти його на більш лояльного для Кремля кадру.

"Не виключаємо, що росіяни можуть з метою пропаганди самі обстріляти Білорусь або організувати теракти, щоб дотиснути вусатого і пустити в утиль, замінивши на більш поступливого кадру", - підкреслили в співтоваристві.

Війська Білорусь на кордоні з Україною

За останні два місяці на території республіки Білорусь було зафіксовано пересування ракетних комплексів Іскандер до кордону з Україною. У РБ залишається російська військова техніка, яка може рухатися разом з білоруською колоною. Тривають запуски ракет з Білорусі по Україні.

24 травня в Генеральному штабі ЗСУ попередили про загрозу ракетних і авіаударів з території Білорусі. Згідно з відомостями військового командування, дивізіон ракет Іскандер-М переміщений до Брестської області. Звідти відстань до кордону з Україною становить 50 кілометрів.

26 травня Лукашенко заявив, що він наказав створити оперативне командування військами на кордоні з Україною. За його словами, з цього напрямку, мовляв, є загроза для Білорусі. Також він закликав відразу відправляти нові підрозділи до південного кордону.

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