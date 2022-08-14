"Залишилися одні ноги": у Росії батьки відмовилися від сина-окупанта, щоб отримати компенсацію

Війська РФ / sprotyv.info, Генштаб ЗСУ

У Росії в Ульяновській області батьки відмовилися шукати свого сина серед військовополонених, оскільки вже отримали компенсацію за ліквідацію окупанта.

Як пише видання The Insider з посиланням на скаргу дівчини окупанта у військову прокуратуру РФ, вона побачила побачила відео з загарбником, де він у полоні і намагається допомогти чоловікові, проте його батьки наполягають, що він загинув.

Йдеться про Тайманова Анатолія, який намагався окупувати Київську область. Востаннє він телефонував родичам 23 лютого і заявив, що йде в наступ на Україну. З того часу загарбник більше не виходив на зв'язок. 8 квітня у батьків окупанта взяли аналіз ДНК, а вже 14 квітня заявили, що загарбник нібито загинув. Родичам окупанта пояснили, що їхнього сина не впізнати, оскільки 90% тіла згоріло, залишилися тільки ноги. Так його і поховали.

Дівчина загарбника стверджує, що Тайманов живий, оскільки бачила його на відео серед полонених в Україні. Вона зазначає, що батьки і військові все швидко оформили, щоб поховати чоловіка.

Росіянка ж наполягає, що ДНК-експертиза не може тривати менше 10 днів і, швидше за все, поховали чуже тіло. Жінка звернулася до військової прокуратури, однак там у неї попросили документи загарбника. Батьки ж окупанта відмовилися надавати їх, оскільки вони вже отримали компенсацію за ліквідацію сина і не хочуть повертати гроші.

Нагадаємо, українські військові майстерно ліквідували російського командира полку, який прокомандував всього три дні. Про це розповів окупант своєму батькові під час телефонної розмови, яку перехопило Головне управління розвідки.

Раніше Збройні Сили України ліквідували одного з кращих і найвідоміших російських пілотів вертольота Ка-52 - полковника Василя Клещенко, який очолював групу "алігаторів" на параді в Москві в 2021 році. Захисники України збили борт з Клещенка в Харківській області над позиціями загарбників. Знищений Ка-52 і тіло пілота передали росіянам.

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