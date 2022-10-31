Уламки розкидало на сотні метрів: у РФ вибухами розкурочило два вертольоти Ка-52

Два вертольоти Ка-52 вибухнули в РФ / УНІАН , mil.ru

У Псковській області РФ стався вибух на військовому аеродромі, в результаті чого пошкоджено два бойових вертольоти Ка-52.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, вибухи прогриміли в неділю, близько 22 години на військовому аеродромі недалеко від російсько-латвійського кордону.

Підкреслюється, що вибухом були знищені два вертольоти, що знаходилися на ремонті.

"Вибух був такої сили, що уламки фюзеляжу розкидало на 200 метрів навколо", — йдеться в повідомленні.

Причина вибуху Ка-52 виданню невідома.

Вертоліт Ка-52

Розвідувально-ударний вертоліт (неофіційна назва Алігатор). Заявлено, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Вартість одного вертольота-близько $10 мільйонів.

Нагадаємо, раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БПЛА типу "Орлан-10".

Збройні Сили України знищили два ворожих вертольоти вогневої підтримки Ка-52.

Про це уточнили в прес-центрі угруповання Об'єднаних сил ЗСУ.

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