Уламки розкидало на сотні метрів: у РФ вибухами розкурочило два вертольоти Ка-52

У Псковській області вибухами були знищені два вертольоти, що знаходилися на ремонті.
У Псковській області РФ стався вибух на військовому аеродромі, в результаті чого пошкоджено два бойових вертольоти Ка-52.
Як повідомляє Telegram-канал Baza, вибухи прогриміли в неділю, близько 22 години на військовому аеродромі недалеко від російсько-латвійського кордону.
Підкреслюється, що вибухом були знищені два вертольоти, що знаходилися на ремонті.
"Вибух був такої сили, що уламки фюзеляжу розкидало на 200 метрів навколо", — йдеться в повідомленні.
Причина вибуху Ка-52 виданню невідома.
Вертоліт Ка-52
Розвідувально-ударний вертоліт (неофіційна назва Алігатор). Заявлено, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.
Вартість одного вертольота-близько $10 мільйонів.
Нагадаємо, раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БПЛА типу "Орлан-10".
Збройні Сили України знищили два ворожих вертольоти вогневої підтримки Ка-52.
Про це уточнили в прес-центрі угруповання Об'єднаних сил ЗСУ.
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