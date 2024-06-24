На даний момент "видно лише невелику частину насильства, яке вирувало в Дагестані в неділю, і це вже жахливо", пише CNN.

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Теракти в країні-агресорці Росії / колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, скріншот з відео

Нещодавні теракти в країні-агресорці Росії підтверджують помилкову політику правителя РФ Володимира Путіна. Про це йдеться у матеріалі CNN.

Видання зазначає, що на даний момент "видно лише невелику частину насильства, яке вирувало в Дагестані в неділю, і це вже жахливо".

"Москва десятиліттями намагалася стримати шалений ісламістський екстремізм, який розпалили роки її жорстокого придушення та бідності на Північному Кавказі. Іноді це відбувається за допомогою грубої сили, іноді через вибіркове оприлюднення інформації. Але жодна з цих спроб не подолала проблему", - пише видання. відео дня

Автори стверджують, що цей напад — майже через три місяці після того, як озброєні люди увірвалися в московський "Крокус Сіті Хол", убивши 133 людини — посилює неприємний факт, що "ісламістська загроза Росії метастазувала, як і в усьому світі, і наступне, молоде покоління зберігає ту саму ненависть до минулого і сьогодення Кремля".

Що відомо про CNN? CNN — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Зараз розташована у м. Атланта, штат Джорджія, США. CNN першою почала цілодобове мовлення у 25-ту річницю свого заснування, 1 червня 2005 року, пише Вікіпедія.

Теракти у РФ - останні новини

Нагадаємо, у неділю, 23 червня, у Дагестані на вулицях міст спалахнули бойові дії, внаслідок чого є загиблі та поранені. Центральна частина Дербента знеструмлена, у місті тривали бої між силовиками та озброєними нападниками, які атакували синагогу і православну церкву.

Раніше під Москвою стався кривавий теракт. Невідомі люди в камуфляжі зайшли зі зброєю і відкрили стрілянину з автоматів. Внаслідок цього загинули 139 осіб, ще понад сотня людей постраждали.

Після цього ФСБ затримала винуватців теракту в Москві і видала заяву про причетність України. Про можливість терактів у РФ на початку березня попереджало посольство США в РФ і рекомендувало своїм громадянам уникати місць масового скупчення людей.

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