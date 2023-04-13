Китай наступного дня нападе на Тайвань, якщо впаде Україна - прем'єр Польщі

Якщо Україна зазнає поразки у війні з країною-окупантом Росією, Китай може негайно напасти на Тайвань. Дії КНР щодо Тайваню багато в чому залежать від підсумків російсько-української війни. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Як повідомляє Reuters, у четвер, 13 квітня, під час виступу в аналітичному центрі Атлантичної ради у Вашингтоні він сказав про те, що якщо Україна програє війну з Росією, Китай вже наступного дня може напасти на Тайвань.
"Не дай бог, якщо Україна впаде, якщо Україна буде завойована, на наступний день Китай може напасти на Тайвань", - вважає Моравецький.
На його думку, подальші дії Китаю щодо Тайваню багато в чому пов'язані з тим, як закінчиться війна в Україні.
"Я бачу безліч взаємозв'язків і велику взаємозалежність між ситуацією в Україні і обстановкою на Тайвані", - підкреслив Матеуш Моравецький.
Китай може готуватися до нападу на Тайвань
Американський журнал з міжнародної політики Foreign Affairs опублікував заяву глави КНР Сі Цзіньпіна, який під час виступу в китайському парламенті наказав своїм генералам "сміливо воювати" у разі війни.
Журналісти також додали, що по той бік Тайванської протоки вже будують нові бомбосховища і створюються офіси Національної мобілізації.
У The New York Times акцентували увагу на тому, що КНР вивчає війну Росії проти України. Китайські фахівці цікавляться інноваціями, тактикою і успішними військовими операціями. На думку журналістів, аналізується ситуація з прицілом на протистояння за Тайвань.
Китай оголосив про початок військових навчань "щодо оточення Тайваню", у ході яких вперше була проведена відкрите моделювання ракетного удару по Тайваню, а також іноземних об'єктах навколо острова. Тайбей уважно стежить за ситуацією і тримає свою армію в режимі бойової готовності.
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