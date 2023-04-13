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Китай наступного дня нападе на Тайвань, якщо впаде Україна - прем'єр Польщі

Андрій Ганчук
13 квітня 2023, 18:25 оновлено 13 квітня, 18:25
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Ситуація з можливим військовим вторгненням Китай в Тайвань залежить від розвитку подій на полі бою у війні агресора РФ проти України, вважає польський прем'єр.
Китай, Тайвань, Моравецький
Китай після поразки України може відразу напасти на Тайвань - Моравецький / Колаж ua.depositphotos.com, GoogleMaps, УНІАН

Якщо Україна зазнає поразки у війні з країною-окупантом Росією, Китай може негайно напасти на Тайвань. Дії КНР щодо Тайваню багато в чому залежать від підсумків російсько-української війни. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Як повідомляє Reuters, у четвер, 13 квітня, під час виступу в аналітичному центрі Атлантичної ради у Вашингтоні він сказав про те, що якщо Україна програє війну з Росією, Китай вже наступного дня може напасти на Тайвань.

"Не дай бог, якщо Україна впаде, якщо Україна буде завойована, на наступний день Китай може напасти на Тайвань", - вважає Моравецький.

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На його думку, подальші дії Китаю щодо Тайваню багато в чому пов'язані з тим, як закінчиться війна в Україні.

"Я бачу безліч взаємозв'язків і велику взаємозалежність між ситуацією в Україні і обстановкою на Тайвані", - підкреслив Матеуш Моравецький.

Китай може готуватися до нападу на Тайвань

Американський журнал з міжнародної політики Foreign Affairs опублікував заяву глави КНР Сі Цзіньпіна, який під час виступу в китайському парламенті наказав своїм генералам "сміливо воювати" у разі війни.

Журналісти також додали, що по той бік Тайванської протоки вже будують нові бомбосховища і створюються офіси Національної мобілізації.

У The New York Times акцентували увагу на тому, що КНР вивчає війну Росії проти України. Китайські фахівці цікавляться інноваціями, тактикою і успішними військовими операціями. На думку журналістів, аналізується ситуація з прицілом на протистояння за Тайвань.

Китай оголосив про початок військових навчань "щодо оточення Тайваню", у ході яких вперше була проведена відкрите моделювання ракетного удару по Тайваню, а також іноземних об'єктах навколо острова. Тайбей уважно стежить за ситуацією і тримає свою армію в режимі бойової готовності.

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Тайвань Матеуш Моравецький новини Китаю війна Росії та України
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