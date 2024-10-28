Орбана освистали у Грузії: він прибув до Тбілісі на тлі протестів

Почалися протести під парламентом Грузії. Мітингувальники вимагають повторних виборів.

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Орбан прибув до Тбілісі зустрітися з "переможцями" виборів / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео Ехо Кавказу

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ЄС не уповноважував Орбана на поїздку в Грузію

Угорського премʼєра у супроводі охоронців освистали біля готелю

Опозиція Грузії вимагає перевиборів

Угорський премʼєр Віктор Орбан у понеділок, 28 жовтня, прибув до Тбілісі на зустріч з правлячою проросійською партією "Грузинська мрія", що знову здобула перемогу на парламентських виборах країни.

Своє прибуття Орбан прокоментував постом у соцмережі Х (колишній Twitter), мовляв, приїхав підтримувати Грузію "на європейському шляху".

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"Офіційний візит до Грузії після виборів. Грузія – консервативна, християнська та проєвропейська держава. Замість марних лекцій їм потрібна наша підтримка на європейському шляху", — написав Орбан.

Тим часом у Мережі зʼявилися відео, як Орбана зустрічають учасники протесту, який у ці години проходить в столиці.

Мітингувальники, зокрема, освистали угорську делегацію, яка прибула до готелю в центрі міста. У бік Орбана посипалися звинувачення — йому нагадали про його ж тісну співпрацю з Росією та Путіним.

Натовп освистав Орбана біля готелю в Тбілісі - дивіться відео:

У коментарі Суспільному спікер Ради ЄС Петер Стано наголосив, що ЄС не уповноважував Орбана на цю поїздку. Візит відбувається у рамках двосторонніх відносин Угорщини і Грузії.

"Візит угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана до Грузії відбувається виключно в рамках двосторонніх відносин між обома державами", — сказав він.

У Раді ЄС іще раз підкреслили, що виступають за розслідування можливих порушень на виборах та їхнє усунення.

Проєкт "Эхо Кавказа" пише про початок протестів у Тбілісі, 28 жовтня. Біля парламенту зібралися сотні противників правлячої "Грузинської мрії". Опозиція вимагає перевиборів під контролем "міжнародної адміністрації".

Вибори у Грузії - головне

Як писав Главред, проросійська правляча партія "Грузинська мрія", набрала понад 54% голосів на виборах у Грузії. Незалежні спостерігачі заявили про "масштабні спроби залякування і підкупу" громадян.

Лідери опозицій звинуватили правлячу "Грузинську мрію" у крадіжці голосів. Натомість чинний премʼєр Іраклій Кобахідзе заявив, що перше засідання парламенту відбудеться у звичайному режимі й уряд буде затверджено попри відмову опозиції визнавати результати голосування.

"За всі ці роки вони жодного разу не змогли прийняти результати виборів, гідно прийняти свою поразку. Вони зазнали поразки вдев’яте", — відповів Кобахідзе.

Зокрема, до парламенту також проходять чотири головні опозиційні блоки - "Коаліція змін" (10,92 відсотка), "Єдиний національний рух" (10,12 відсотка), "Сильна Грузія" (8,72 відсотка) і "За Грузію" (7,76 відсотка). Решта партій не подолали п'ятивідсотковий прохідний бар'єр.

Гігі Угулава, опозиційний політик, колишній мер Тбілісі, зазначив, що відбудеться білорусизація Грузії, якщо сфальсифіковані результати виборів до грузинського парламенту залишаться - тобто країна стане прямим сателітом Кремля.

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