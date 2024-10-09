'Не хоче припинення вогню': Орбан видав скандальну заяву щодо Зеленського

Прем'єр Угорщини звинувачує Україну у відсутності бажання йти на компроміс.

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Орбан видав скандальну заяву / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/orbanviktor, скріншот з відео на YouTube

Прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан видав нову дивну заяву. Він почав переконувати світ у тому, що президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін нібито не хочуть припинення війни.

"Обидва лідери, російський і український, твердо вірять, що час працює на них, тому вони не бажають іти ні на компроміс, ні на мир. Вони не хочуть припинення вогню, вони не хочуть миру, вони хочуть битися, це погано для Європи", – сказав Орбан.

Прем'єр звинувачує Зеленського та Путіна у відсутності бажання вживати заходів щодо припинення вогню.

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Хто такий Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

"Мирний план" Віктора Орбана 2 липня до Києва з несподіваним візитом приїхав Орбан. Плани поїздки прем'єр-міністра Угорщини склалися після тривалих переговорів щодо прав угорської меншини України. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні, відповідаючи на запитання про те, що може зробити Угорщина під час свого головування в Раді ЄС для припинення війни в Україні. Під час переговорів Зеленський і Орбан домовилися про роботу над угодою, яка зніме двосторонні проблеми. Орбан також запропонував Зеленському забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів. "Я попросив Зеленського подумати про те, чи не можна зробити інакше: спершу припинити вогонь, а потім вести переговори про мир. Тому що припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпу цих переговорів", - угорський прем'єр. Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що Угорщина не перша країна, яка говорить про припинення вогню, але в України є чітка позиція, як досягти миру. Її обговорення вже почалося під час першого саміту миру. За словами Жовкви, якщо Росія не говоритиме мовою ультиматумів, то під час другого саміту її представники зможуть у тому чи іншому порядку бути присутніми.

"Миротворчі" заяви Орбана - новини за темою

В перші тижні головування Угорщини в Раді Європейського Союзу Орбан активно просував себе як "миротворця", здійснюючи візити до України, Росії, а згодом і до Китаю. Нагадаємо, під час візиту 2 липня прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва, він пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні.

Орбан також запропонував українському президенту забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів із країною-агресором Росією.

Одразу після зустрічі з президентом України угорський політик вирушив на зустріч із російським диктатором Путіним. Під час зустрічі Путін одразу ж згадав про Україну та про ультиматуми, які він висовував і раніше щодо припинення війни.

Як повідомляв Главред, прем'єр Угорщини заявив, що хотів би уникнути втягнення своєї країни у війну проти Росії. Водночас Орбан закликав Європу до ядерного роззброєння.

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