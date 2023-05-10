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"Вони жодного дня не були на фронті": Путіна на параді оточили фейковими ветеранами війни - росЗМІ

Марія Тупік
10 травня 2023, 15:21 оновлено 10 травня, 15:28
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У 1942 році один з ветеранів записався в армію добровольцем, але на фронт так і не потрапив.
Путін на параді
Путін на параді / Колаж Главред, фото: Агенство, скріншот

9 травня на параді у Москві президент Росії Володимир Путін сидів поруч з двома ветеранами НКВС і КДБ. Як пише російське опозиційне видання Агентство, вони жодного дня не воювали проти нацистських військ у Другій світовій війні.

За даними ЗМІ, праворуч від Путіна сидів 98-річний Юрій Двійкін (на фото в кепці).

"У 1942 році він записався в армію добровольцем, але на фронт так і не потрапив. Після закінчення школи снайперів, у 1944 році, його, у складі НКВС, відправили до Львівської області "виконувати операції з ліквідації націоналістичного підпілля на території Західної України". Тобто він був у складі підрозділів, що діяли проти ОУН-УПА", - йдеться в повідомленні.

відео дня

"Ми мало знали про бандерівців у той час. Вони вчинили полювання: протягом двох днів розстріляли понад 5000 осіб, відчули себе господарями у Львові, на Україні. Ми зачищали весь регіон від націоналістів, ловили в лісах, покинутих хуторах", — згадував Двійкін.

Зліва від Путіна сидів Геннадій Зайцев, який народився в 1934 році. До моменту початку бойових дій йому було всього п'ять років, а до моменту закінчення – 11 років. Зайцева призвали на військову службу тільки в 1953 році. Після закінчення строкової служби він залишився в армії, а в 1959 році почав служити в КДБ.

У 1968 році Зайцев брав участь в окупації радянськими військами Чехословаччини. Він керував групою 7-го управління КДБ СРСР в операції, яка захопила будівлю МВС у Празі. У 70-х Зайцев очолив створену Юрієм Андроповим антитерористичну групу "Альфа".

На параді біля Путіна сиділи колишні НКВДшники і Кгбісти
На параді біля Путіна сиділи колишні НКВДшники і КГБісти / Агенство

Дивіться відео, що відбувалося 9 травня в Москві:

Як пройшов парад на 9 травня в Москві

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін на параді 9 травня на Красній площі в Москві виступив зі своєю звичною пропагандистською програмою – звинуватив у всіх бідах Україну, західний світ і розмріявся про, мовляв, "перемоги" російських окупантів. Тим часом низка подій, які відбувалися під час заходу, виглядали дивно - то Шойгу хитався в машині, то був помічений охоронець Путіна, який ніс валізку за диктатором.

Тим часом у Мережі саркастично показали, яким має бути парад у Москві на 9 травня. Користувачі висміяли "побєдобєсіє" в Росії і запропонували свою версію того, як повинен відбуватися парад. Мережа вибухнула мемами.

Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував проведення "параду Перемоги" в Москві 9 травня - наступного ранку після влаштованого окупантами РФ ракетного обстрілу України. Він підкреслив, що Путін разом з деякими главами колишніх радянських республік є "співучасником і спостерігачем на трибунах лицемірства". Представник ОП нагадав про те, що раніше РФ вдарила по мирних жителях України 25 крилатими ракетами.

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