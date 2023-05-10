Путін міг би показати більше техніки: розвідка пояснила, чому парад у Москві пройшов 'по-бідному'

На параді 9 травня в центрі Москви країна-агресор Росія могла б показати більше бронетехніки, але Кремль побоявся критики всередині країни. Про це йдеться у свіжому звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що склад учасників щорічного параду до Дня перемоги на Красній площі в Росії підкреслив проблеми матеріально-технічного забезпечення та стратегічних комунікацій, з якими стикаються військові через 15 місяців після початку загарбницької війни в Україні.
У параді взяли участь понад 8 тис. військовослужбовців, але більшість з них були допоміжними, воєнізованими силами та курсантами військових навчальних закладів.
Єдиним персоналом з розгорнутих формувань регулярних військ були контингенти залізничних військ і військової поліції.
Єдиним танком на параді був старовинний Т-34 з парадної частини.
"Попри великі втрати в Україні, Росія могла б виставити більше бронетехніки. Влада, ймовірно, утрималася від цього, оскільки хоче уникнути внутрішньої критики щодо пріоритету парадів над бойовими діями", - йдеться у повідомленні британського Міноборони.
Парад 9 травня на Красній площі
9 травня на Красній площі в Москві пройшов парад до Дня Перемоги, участь в якому взяв російський диктатор Володимир Путін. До глави Кремля приєдналися лише чотири іноземних лідера-президенти Киргизстану, Казахстану, Вірменії й Таджикистану.
Путін виступив зі своєю звичною пропагандистською програмою. Як завжди російський диктатор звинуватив у всіх бідах Україну, західний світ і розмріявся про "перемоги" російських окупантів.
Цього року парад на 9 травня в Москві був досить скромним - в ньому не брала участь авіація, а серед іншої техніки був помічений лише один танк, який до того ж виявився музейним експонатом. Танк Т-34 був виготовлений в 1940-х роках в Україні. Т-34 були розроблені конструкторським бюро танкового відділу Харківського заводу і випускалися в Харкові впродовж 1940-1958 років.
Міноборони України опублікувало саркастичний ролик, присвячений танку Т-34, який брав участь у параді.
"У цей "День Перемоги" в Росії Красною площею проїхав рівно один танк. Т-34, вперше вироблений в 1940 році. Найсамотнішому маленькому танку в світі бажаємо удачі", - йдеться у відеоролику міністерства.
Мережа також вибухнула мемами з приводу параду в Москві 9 травня.
Дивіться відео про те, як на парад 9 травня в Москві Кремль міг привезти замість Путіна двійника:
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