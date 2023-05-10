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Путін міг би показати більше техніки: розвідка пояснила, чому парад у Москві пройшов "по-бідному"

Анна Ярославська
10 травня 2023, 11:21 оновлено 10 травня, 12:34
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Склад учасників параду до Дня перемоги на Красній площі в Росії підкреслив проблеми матеріально-технічного забезпечення та стратегічних комунікацій.
Парад 9 травня в центрі Москви
На параді 9 травня в центрі Москви проїхав лише один танк Т-34 / Колаж: Главред, фото: скріншот

На параді 9 травня в центрі Москви країна-агресор Росія могла б показати більше бронетехніки, але Кремль побоявся критики всередині країни. Про це йдеться у свіжому звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що склад учасників щорічного параду до Дня перемоги на Красній площі в Росії підкреслив проблеми матеріально-технічного забезпечення та стратегічних комунікацій, з якими стикаються військові через 15 місяців після початку загарбницької війни в Україні.

У параді взяли участь понад 8 тис. військовослужбовців, але більшість з них були допоміжними, воєнізованими силами та курсантами військових навчальних закладів.

відео дня

Єдиним персоналом з розгорнутих формувань регулярних військ були контингенти залізничних військ і військової поліції.

Єдиним танком на параді був старовинний Т-34 з парадної частини.

"Попри великі втрати в Україні, Росія могла б виставити більше бронетехніки. Влада, ймовірно, утрималася від цього, оскільки хоче уникнути внутрішньої критики щодо пріоритету парадів над бойовими діями", - йдеться у повідомленні британського Міноборони.

Свіжий звіт британської розвідки
Свіжий звіт британської розвідки / Фото : twitter.com/DefenceHQ

Парад 9 травня на Красній площі

9 травня на Красній площі в Москві пройшов парад до Дня Перемоги, участь в якому взяв російський диктатор Володимир Путін. До глави Кремля приєдналися лише чотири іноземних лідера-президенти Киргизстану, Казахстану, Вірменії й Таджикистану.

Путін виступив зі своєю звичною пропагандистською програмою. Як завжди російський диктатор звинуватив у всіх бідах Україну, західний світ і розмріявся про "перемоги" російських окупантів.

Цього року парад на 9 травня в Москві був досить скромним - в ньому не брала участь авіація, а серед іншої техніки був помічений лише один танк, який до того ж виявився музейним експонатом. Танк Т-34 був виготовлений в 1940-х роках в Україні. Т-34 були розроблені конструкторським бюро танкового відділу Харківського заводу і випускалися в Харкові впродовж 1940-1958 років.

Міноборони України опублікувало саркастичний ролик, присвячений танку Т-34, який брав участь у параді.

"У цей "День Перемоги" в Росії Красною площею проїхав рівно один танк. Т-34, вперше вироблений в 1940 році. Найсамотнішому маленькому танку в світі бажаємо удачі", - йдеться у відеоролику міністерства.

Путін міг би показати більше техніки: розвідка пояснила, чому парад у Москві пройшов 'по-бідному'

Мережа також вибухнула мемами з приводу параду в Москві 9 травня.

Дивіться відео про те, як на парад 9 травня в Москві Кремль міг привезти замість Путіна двійника:

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