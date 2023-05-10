"Продовження торішнього страху": експерт пояснив, чого боялися Путін і Кремль на параді в Москві

На думку експерта Вадима Денисенка, і диктатор Володимир Путін, і верхівка Кремля побоювалася можливих непередбачених ситуацій під час параду.

https://glavred.net/world/prodolzhenie-proshlogodnego-straha-ekspert-poyasnil-chego-boyalis-putin-i-kreml-na-parade-v-moskve-10469149.html Посилання скопійоване

Володимир Путін / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Російський диктатор Путін і очолюваний ним режим в країні-агресорі РФ відмовився влаштовувати масштабний парад бойової техніки в Москві на Красній площі через страх. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

"Думаю, що [вельми скромний в плані бойової техніки парад на Червоній площі в Москві 9 травня − Главред] це - продовження їхнього минулорічного страху, бо в РФ і тоді відмовилися від авіації. Очевидно, з точки зору безпеки вони бояться, що авіація може зробити щось не те. У минулому році навіть дійшло до абсурду, тому що росіяни заявили, що авіація не вилетіла на парад через нельотну погоду, після чого вони навіть домальовували хмари над Червоною площею, хоча тоді їх там взагалі не було", - сказав він.

Дивіться відео Главреда про парад на 9 травня в Москві:

відео дня

Хто такий Вадим Денисенко? Денисенко Вадим Ігорович (нар. 7 квітня 1974, Київ) - виконавчий директор Українського інституту майбутнього, журналіст, бізнесмен, народний депутат України VIII скликання, повідомляє Uifuture.org.

Як пройшов парад на 9 травня в Москві

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін на параді 9 травня на Красній площі в Москві виступив зі своєю звичною пропагандистською програмою – звинуватив у всіх бідах Україну, західний світ і розмріявся про, мовляв, "перемоги" російських окупантів. Тим часом низка подій, які відбувалися під час заходу, виглядали дивно - то Шойгу хитався в машині, то був помічений охоронець Путіна, який ніс валізку за диктатором.

Тим часом у мережі саркастично показали, яким має бути парад у Москві на 9 травня. Користувачі висміяли "побєдобєсіє" в Росії і запропонували свою версію того, як повинен відбуватися парад. Мережа вибухнула мемами.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк прокоментував проведення "параду Перемоги" в Москві 9 травня - наступного ранку після влаштованого окупантами РФ ракетного обстрілу України. Він підкреслив, що Путін разом з деякими главами колишніх радянських республік є "співучасником і спостерігачем на трибунах лицемірства". Представник ОП нагадав про те, що раніше РФ вдарила по мирних мешканцях України 25 крилатими ракетами.

Інші новини: