'Він ненавидить Путіна': Трамп відповів на запитання, на чиєму він боці у війні

Дональд Трамп відповів на запитання про те, чи є він посередником між Україною та РФ.

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Дональд Трамп висловився з приводу війни в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП, скріншот

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Трамп заявив про те, що не хоче погано говорити про жодну зі сторін

Зеленський відчуває ненависть до Путіна, заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що не хоче погано говорити про жодну зі сторін російсько-української війни.

Відповідаючи на запитання, чи є Трамп посередником між Україною і РФ, чи він на боці України, президент США сказав, що перебуває між двома сторонами.

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"Я між ними двома. Я не хочу погано про когось говорити, я хочу вирішити цю проблему. Якщо ми не зможемо це зробити, тоді триватиме боротьба, і невідомо, хто переможе".

Зеленський у свою чергу наголосив на важливості українсько-російських переговорів, у яких важлива участь також США та Європи. "Це не війна між США та Росією - це війна Росії проти України, проти українського народу. Ці дві сторони мають зустрітися, сісти за столом переговорів, і тоді США як найсильніший партнер України може приєднатися, Європа має там бути", - сказав президент України.

"Ми говорили про це з паном президентом – Європа для нас дуже важлива, тому що ми захищаємо Європу. Усі європейці визнають, що ми лінія оборони, що ми оборонний рубіж. Тому вони нам допомагають", – додав Зеленський.

Трамп також висловився на тему взаємин Зеленського і Путіна.

"Ви бачите, яку ненависть він (Зеленський, - ред.) відчуває до Путіна. Мені дуже важко укласти угоду з такою ненавистю. У нього страшна ненависть", - сказав Трамп після жорсткої перепалки із Зеленським.

Раніше повідомлялося про те, що Зеленський зустрівся із сенаторами США. Володимир Зеленський розкрив подробиці зустрічі з двопартійною делегацією Сенату США.

Нагадаємо, раніше Трамп відповів на запитання про гарантії безпеки для України. Про гарантії безпеки, за словами Трампа, можна буде говорити після досягнення миру.

Як повідомляв Главред, планується підписати угоду про рідкоземельні мінерали, також обговорюватимуться "інші речі".

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Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. 6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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