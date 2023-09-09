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Окупанти "ховаються" під землю: в ISW розкрили про зміни в управлінні армії РФ

Юлія Куришко
9 вересня 2023, 08:40 оновлено 9 вересня, 08:45
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Росіяни покращили командний зв'язок з командними пунктами та частинами, повідомили аналітики.
Окупанти 'ховаються' під землю: в ISW розкрили про зміни в управлінні армії РФ
В ISW розповіли про зміни в управлінні російської армії / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ТАСС

Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що окупанти ухвалили нові міри протидії Збройним Силам України.

В ISW проінформували, що російська армія вивела свої штаби за межі зони дії більшості українських ударних систем, а також розмістили передові командні пункти глибше під землею та позаду добре оборонених позицій.

Аналітики зазначили, що росіяни покращили командний зв'язок з командними пунктами та частинами. Вони проклали польові кабелі та почали використовувати безпечніший радіозв’язок. Однак на рівні батальйонів конфіденційна інформація все ще передається через незахищені канали.

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Окупанти досі не можуть налагодити горизонтально інтегровану командну структуру, яка б дозволила миттєво обмінюватися данними між різними підрозділами. В Інституті вивчення війни пояснюють, що російські угрупування складаються як з регулярних, так і з нерегулярних підрозділів, які часто воюють разом і окремо від відповідних головних формувань.

Загарбники покращили охоплення, яке забезпечує один комплекс радіоелектронної боротьби. Саме вони створюють проблеми українським безпілотникам. Концентрація таких систем становить приблизно 10 комплексів РЕБ на кожні 20 кілометрів лінії фронту. Також у разі потреби вони можуть залучати додаткові засоби.

Нагадаємо, що РФ розташувала ще одну станцію для запуску дронів у Криму. За допомогою нового табору для пусків дронів-камікадзе по території України, окупанти шукають нову тактику обходу української ППО, вважає Гуменюк.

У Генштабі повідомили, що обстановка на фронті складна, росіяни штурмують декілька напрямків. Росія здійснила 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

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