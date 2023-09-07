Обстановка на фронті складна, росіяни штурмують декілька напрямків - Генштаб

За добу російська окупаційна армія завдала 4 ракетних та 62 авіаційних удари по позиціям ЗСУ.

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На лінії фронту ситуація складна / колаж: Главред, фото: 24 ОМБр, 3 окрема штурмова бригада

У Генеральному штабі ЗСУ у 561 день повномасштабної війни повідомили, що за добу між українськими та російськими військами сталось 34 бойових зіткнення.

На сторінці Генштабу у Facebook повідомили, що росіяни завдали 4 ракетних, 62 авіаційних удари. Також відомо, що Росія здійснила 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

"Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною", - наголосили у вечірньому зведенні. відео дня

Ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Попівки Чернігівської області, Грабовського, Старикового Сумської області, Гранова Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Синьківки. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна Харківської області.

На Лиманському наші захисники відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Білогорівки Луганської області, Верхньокам’янського, Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Іванівського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районах Новокалинового та Авдіївки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару неподалік Авдіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнка Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки.

На Шахтарському напрямку наші оборонці продовжують стримувати наступ російських військ в районі південніше Пречистівки. Ворог завдав авіаційного удару неподалік Урожайного.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів поблизу Малої Токмачки, Роботиного, Омельника Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів біля Козацького та Одрадокам’янки.

Атака Сил оборони України

Як зазначили у Генштабі, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника", - йдеться у зведенні.

Також відомо, що підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 1 склад боєприпасів, 5 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси противника.

Нагадаємо, що у ЗСУ назвали небезпечний напрямок, куди хочуть зігнати сотні тисяч окупантів зігнали для штурму. російські окупанти формують "ударний кулак" на Куп’янському напрямку із сотень тисяч військових.

ЗСУ просунулися на кількох напрямках. Сили оборони України 5 вересня досягли успіху на південь від Андріївки і в районі Кліщіївки. Також просунулися в районі Роботиного і на північний захід від Вербового.

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