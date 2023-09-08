РФ розташувала ще одну станцію для запуску дронів у Криму: вишукують нову тактику

За допомогою нового табору для пусків дронів-камікадзе по території України, окупанти шукають нову тактику обходу української ППО, вважає Гуменюк.

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Росіяни у Криму влаштували додаткову станцію для запуску дронів-камікадзе / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: google.maps

Речниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що Росія розгорнула в окупованому Криму додаткову станцію для запуску дронів-камікадзе Shahed-136/131.

"Очевидно, що Росія вже налагодила якусь частину виробництва безпілотників, оскільки зафіксовано навіть відповідне російське маркування на них. Також ми бачимо, що є активність вантажних бортів, що перелітають у напрямку Тегеран-Москва та Тегеран-Сімферополь", - заявила Гуменюк в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Гуменюк також повідомила, що розгортання нового табору для пусків дронів-камікадзе по території України пов’язане з пошуком окупантів нової тактики обходу української ППО.

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"Очевидно, що вони мають необхідність, щоб рух дронів був трохи коротшим, ніж зі східного узбережжя Азовського моря, тому що вони вишукують нову тактику, як обійти системи ППО. На жаль, вони не роблять висновків із минулого, коли вони вже розгортали подібні бази на території тимчасово окупованого Криму, і ця історія була сумною", - додала вона.

Про те, де саме було розгорнуто додатковий табір у Криму, Гуменюк не уточнила.

Нагадаємо, що ЗСУ в Криму знищили російський С-400, а на Херсонщині – три установки С-300 . Сезон "бавовни" триває – у російських окупантів ще багато зброї, яку потрібно розтрощувати, сказала представниця ОК Південь Наталія Гуменюк.

Експерт повідомив, що Крим може бути звільнений мирним шляхом. Якщо Путін помре або його вб'ють, нова влада може сказати, що зупиняє війну, російські війська йдуть з Криму і з Донбасу, що це була авантюра.

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