Близько 40 БПЛА атакували п'ять областей Росії: подробиці масштабної атаки дронів

Безпілотники масштабно атакували Бєлгородську, Воронезьку, Курську, Брянську та Ленінградську області РФ.

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Росію масштабно атакували БПЛА / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

В ніч на понеділок, 29 липня, в Томаровці Бєлгородської області сталася пожежа на підстанції, яка виникла нібито через атаку дронів. Також БПЛА були зафіксовані у Воронезькій, Курській, Брянській та Ленінградській області РФ. Про це заявили попагандистські Telegram-канали та Міноборони РФ.

Атака дронів у Бєлгородській області сталася після півночі. Мешканці Томаровки скаржилися на звук вибуху, після якого у населеному пункті нібито зникло світло.

Згодом стало відомо, що на місцевій підстанції виникла масштабна пожежа. У мережі поширилися відеозаписи, на яких видно масштабне полум'я, що охопило підстанцію.

відео дня

Дивіться відео, де потужно палала російська підстанція:

Атака у Воронезькій та Курській областях РФ

Губернатор Воронезької області заявив, що за ніч над регіоном збили три БПЛА. За його словами, під час його падіння одного дрона було пошкоджено об'єкт інфраструктури у селищі Газопровід. Там виникла пожежа. Ушкодження виявлено на покрівлі будівлі. Пожежу окупантам вдалось ліквідувати, постраждалих немає.

Також ввечері 28 липня пролунала серія вибухів в Курську. Місцеві жителі повідомляли про масовану атаку безпілотників.

За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, на місто летіли "Шахеди", які перейшли на "бік добра". Росіяни заявляли, що нібито було збито щонайменше 12 безпілотників, які атакували місто з чотирьох напрямків.

Міноборони країни-агресорки Росії стверджує, що вночі відбулася масштабна атака дронами. Російська ППО нібито збила 39 безпілотників: дев'ятнадцять БПЛА літакового типу над Курською, дев'ять над Білгородською, три над Воронезькою, п'ять над Воронезькою і три над Ленінградською областями.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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Нагадаємо, 28 липня у Курській області РФ сталися потужні вибухи через атаку безпілотників. За його словами, російські засоби протиповітряної оборони збили БПЛА в Обоянському та Медвенському районах.

Також вранці 27 липня у Росії заявили про атаку дронів на Рязань. Вибухи пролунали в районі військового аеродрому "Дягілєво".

Як повідомляв Главред, 27 липня, українські дрони уразили російський стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3 на аеродромі "Оленья". Атака відбулася поблизу Оленегорська, де базується стратегічна авіація Росії.

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