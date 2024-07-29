РФ під масованою атакою дронів: ЗСУ влаштували справжній блекаут

У Курській області РФ прогриміли потужні вибухи. Повідомляється, що регіон був атакований безпілотниками. Про це заявив навіть місцевий губернатор Олексій Смирнов.
Він стверджує, що в Курській області працювали російські засоби протиповітряної оборони.
За його даними, окупанти нібито збили безпілотник літакового типу в Медвенському районі. Загалом "12 БПЛА" нібито було збито в Обоянському та Медвенському районах.
Telegram-канал "Жесть Курск" повідомляв, що до Курська прямувала велика кількість безпілотників. Вони рухалися "з різних сторін".
У Мережі з'явилися відео з кадрами атаки на Курськ. Повідомляється, що в результаті удару було знищено підстанцію.
Дивіться відео про атаку безпілотників на РФ:
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, що РФ штурмує під Харковом, втрати вже на рівні дивізій. Росія чотири рази атакувала оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська та Глибокого. Майор ЗСУ заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін, усі спроби наступу на Харківщину з двох боків поки що в окупантів невдалі.
Аналітики моніторингової групи DeepState повідомили, що ворог просунувся на 4 напрямках у Донецькій області. Армія РФ змогла просунутися в районі чотирьох населених пунктів у Донецькій області. Сили оборони України змогли відкинути ворога поблизу вулиці Заводська в селищі Нью-Йорк.
ЗСУ вийшли з двох населених пунктів, адже позиції було втримати неможливо. Російські окупанти намагаються "продавлювати" лінію фронту на багатьох напрямках. Через це українські військові були змушені відійти з Кринок на лівому березі Дніпра на Херсонщині.
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