РФ під масованою атакою дронів: ЗСУ влаштували справжній блекаут

Унаслідок атаки дронів у Курській області було знищено підстанцію.

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ЗСУ атакували Курськ безпілотниками / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, 22 окрема механізована бригада

У Курській області РФ прогриміли потужні вибухи. Повідомляється, що регіон був атакований безпілотниками. Про це заявив навіть місцевий губернатор Олексій Смирнов.

Він стверджує, що в Курській області працювали російські засоби протиповітряної оборони.

За його даними, окупанти нібито збили безпілотник літакового типу в Медвенському районі. Загалом "12 БПЛА" нібито було збито в Обоянському та Медвенському районах.

відео дня

Telegram-канал "Жесть Курск" повідомляв, що до Курська прямувала велика кількість безпілотників. Вони рухалися "з різних сторін".

У Мережі з'явилися відео з кадрами атаки на Курськ. Повідомляється, що в результаті удару було знищено підстанцію.

Дивіться відео про атаку безпілотників на РФ:

ЗСУ атакували Курськ безпілотниками / фото: скріншот

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, що РФ штурмує під Харковом, втрати вже на рівні дивізій. Росія чотири рази атакувала оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська та Глибокого. Майор ЗСУ заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін, усі спроби наступу на Харківщину з двох боків поки що в окупантів невдалі.

Аналітики моніторингової групи DeepState повідомили, що ворог просунувся на 4 напрямках у Донецькій області. Армія РФ змогла просунутися в районі чотирьох населених пунктів у Донецькій області. Сили оборони України змогли відкинути ворога поблизу вулиці Заводська в селищі Нью-Йорк.

ЗСУ вийшли з двох населених пунктів, адже позиції було втримати неможливо. Російські окупанти намагаються "продавлювати" лінію фронту на багатьох напрямках. Через це українські військові були змушені відійти з Кринок на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

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