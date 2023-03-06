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"РФ виснажує свої сили та готується до наступу ЗСУ": експерт розповів, коли чекати на контратаку

6 березня 2023, 23:11
Експерт підкреслив, що РФ зараз значно виснажує власні ресурси. Особливо сильно це відбувається у битві під Бахмутом.
'РФ виснажує свої сили та готується до наступу ЗСУ': експерт розповів, коли чекати на контратаку
Військовий експерт спрогнозував контрнаступ ЗСУ/ 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Україна ретельно готується до контрнаступу з метою звільнення окупованих територій. Є два ймовірних напрямки, звідки українські захисники можуть наступати. Про це розповів військовий експерт Юрій Федоров у коментарі 24 каналу.

За його словами, перший напрямок – на півдні України з виходом на азовське узбережжя, другий – в Луганській області. Водночас військовий експерт підкреслив, що напрямки можуть змінитися.

Як зазначив Федоров, країна-агресорка Росія також готується до контрнаступу ЗСУ. Але зараз вона більше виснажує власні ресурси. Особливо сильно це відбувається у битві під Бахмутом, де російські окупанти вже втратили величезну кількість військ. На інших напрямках в загарбників теж значні втрати. Це серйозно деморалізує.

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"Готуватися окупанти можуть. Але для того, щоб протидіяти, потрібно мати серйозні сили. Зараз Росія виснажує свої сили під Бахмутом, а на інших напрямках зазнає втрат. Це сильно впливає на бойовий дух особового складу", - пояснив він.

Федоров підкреслив, що поки Україна отримує західну техніку, РФ змушена знімати з консервації бронемашини 50-х років випуску. Їх не порівняти. Хоч важливо, щоб Україна отримала велику кількість західної техніки.

На його думку, контрнаступу ЗСУ варто очікувати не раніше кінця квітня – початку травня 2023 року. Саме тоді мине типова весняна погода з болотами.

Хто такий Юрій Федоров

Юрій Федоров - кандидат історичних наук, професор, член Чеської Асоціації міжнародних досліджень, професор Празького муніципального університету, фахівець в області проблем міжнародної безпеки і контролю над ядерними озброєннями.

Війна Росії проти України

Нещодавно ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексголова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив, що зараз немає передумов для того, щоб війна Росії проти України завершилася у 2023 році. Вона може тривати ще кілька років. При цьому інтенсивність бойових дій можна буде порівняти з тим, що було під час Другої світової війни.

"Ще тоді, в березні, я дав прогноз, що війна триватиме два-три роки, що вона буде такою кривавою і важкою, яку можна порівняти з Другою світовою війною, яка прокотилася нашою країною двічі (спочатку в один бік, потім у другий). Поки що, на жаль, мої прогнози справджуються. І зараз я не бачу жодних об’єктивних передумов для того, щоб ця війна закінчилася в поточному році. На жаль. Звісно, якщо ми не погодимося на капітуляцію", - каже Тука.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов преконаний, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Один з найвідоміших американських генералів останніх десятиліть Девід Петреус, вважає, що прискорити кінець війни в Україні можуть більш жорсткі санкції проти Росії. На його думку, закінчиться війна в Україні переговорами, результатами яких стане угода.

"Я думаю, що війна нарешті закінчиться мирною угодою. Це станеться, коли російські лідери зрозуміють, що, з одного боку, неможливо вести війну в Україні, а з іншого – це просто не окупається. На жаль, я не можу передбачити, коли виникають ці умови", - сказав Девід Петреус.

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війна в Україні війна Росії та України
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