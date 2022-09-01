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Величезна черепаха покусала росіянку в Туреччині

1 вересня 2022, 09:38

Постраждалу росіянку відвезли в лікарню. Лікарі виявили на тілі гематоми і сліди від укусів.

Черепаха-логерхед
Черепаха-логерхед покусала росіянку в Туреччині / Фото Вікіпедія

У турецькій Анталії величезна черепаха-логерхед напала на 64-річну росіянку з Єкатеринбурга Лідію Базарову та покусала її.

Як повідомляє New York Post, росіянка вирішила полежати на спині у воді. До неї підпливла черепаха і схопила жінку за стегно.

"Я не одразу зрозуміла, що сталося, але це було просто моторошно. Я почала битися руками, борсатися, тонути", — розповіла Базарова.

Після цього черепаха вкусила росіянку за руку. На допомогу жінці кинувся Мустафа Сарі. Він допоміг їй відбитися від черепахи, жінці вдалося відплисти на берег. Згодом вона дізналася, що чоловік зламав руку під час "поєдинку" з величезною черепахою.

Постраждалу відвезли в лікарню. Лікарі виявили на тілі гематоми і сліди від укусів. За словами Базарової, вона пережила справжній кошмар і тепер не знає, чи ризикне знову плавати в морі.

Довідка. Черепаха-логерхед - вид морських черепах. Доросла особина досягає довжини в 70-95 см і маси від 80 до 200 кг. Харчується переважно молюсками і ракоподібними, а також рибами, медузами, губками. Гніздяться черепахи в основному на пляжах, на яких вони народилися.

Як повідомляв Главред, керівництво дипломатичних відомств закордонних справ країн Європейського Союзу (ЄС) домовилося про уповільнення та подорожчання видачі туристичних віз росіянам. За даними Politico, на такому підході наполягли Німеччина та Франція.

Для досягнення вищевказаної мети в Брюсселі збираються призупинити візову угоду з РФ, яка передбачає спрощену процедуру видачі віз. А ось повної зупинки видачі віз росіянам поки не планується.

Російські туристи за кордоном

У столиці Естонії до двох українок на пляжі причепився нетверезий росіянин. Представнику "русского міра" не сподобалося, що дівчата розмовляли українською мовою, тому він перейшов до образ.

Також в Мережу потрапило відео, як туристка з Росії провокувала біженців з України в австрійському Зальцбурзі. Росіянка насміхалася з українок і знімала все на камеру. Однак карма наздогнала нахабу дуже швидко.

У Швеції 70-річна росіянка накинулася на українку. Перед цим жінка розірвала український прапор, а на зауваження почала лаятися і ображати дівчину.

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