Обіцянок Туска виявилося замало: польські фермери проведуть жорсткий протест

Польські фермери не досягли остаточного порозуміння з урядом та не збираються припиняти протести і блокаду кордону.

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Туск не домовився про припинення блокади та протестів з польськими фермерами / Колаж: Главред, фото: wiadomosci.onet.pl, twitter.com/Tysol

Після тривалої зустрічі прем'єр-міністра Польщі з лідерами фермерських організацій, аграрії не почули жодних обіцянок чи пропозицій, які могли б переконати їх припинити страйк. Тому 20 березня польські фермери планують провести протест по всій країні. Про це повідомило "Радіо Свобода".

Один з фермерів Анджей Соботінський зазначив, що в переговорах не відбулося ніякого "перелому". Прем'єр Туск готовий переконати Європейську комісію щодо "Зеленого курсу", але заявив, що не буде закривати кордон для товарів. Також він обіцяв допомогти фермерам викупити надлишок збіжжя за державні кошти і доручив Міністерству сільського господарства розрахувати потрібні суми.

"Це є якесь розвʼязання проблеми щодо надлишку збіжжя на польського ринку. Це б дозволило фермерам продати те, що залишається, і мати порожні склади. Але якщо і далі буде надходити збіжжя з Росії та інших країн з поза ЄС – то за рік буде та сама проблема", – зазначив Соботінський.

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Польський фермер заявив, що аграрії взяли до відома слова Туска та чекають на конкретні рішення. За його словами, про припинення протесту і блокади кордону наразі не йдеться.

Крім цього, польські аграрії анонсували 20 березня проведення акції по всій Польщі.

"Стоїмо далі на барикадах, протестуємо. Від 7.00 до 19.00 вся Польща зупиниться. Діти не доїдуть до шкіл, люди не доїдуть до роботи, але ми не маємо іншого виходу. Наші господарства на межі банкрутства, мусимо зробити все щоб уряд нас почав серйозно трактувати. Мусимо дотиснути, перепрошуємо за незручності", - сказав фермер Станіслав Барна.

Наступна зустріч у форматі "уряд-феремери" має відбутися у понеділок, 11 березня. Близько 10 представників від фермерів візьмуть у ній учать.

Також заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак повідомив, що відбудуться переговори з українською стороною для обмеження поставок сільськогосподарської продукції з України до Польщі. Однак точної дати перемовин потіик не назвав.

Чому польські фермери блокують кордон? 20 лютого польські фермери розпочали повну блокаду кордону з Україною. Основною проблемою страйкарі називають "неконтрольований приплив товарів з України, що імпортуються при відкритті кордону ЄС із цією країною". Протягом усього часу "прикордонних" страйків сталося кілька гучних інцидентів, коли демонстранти висловлювали антиукраїнську позицію й кидалися на українські фури. В Україні вважають, що російські спецслужби можуть бути причетними до акцій протесту.

Протести польських фермерів

Нагадаємо, протести фермерів тривають вже протягом кількох тижнів не лише у Польщі, а й у різних країнах Європи. Учасники акцій вимагають реформ у сільському господарстві та відмови від політики "Зеленого курсу" і сільськогосподарської політики ЄС.

Як повідомляв Главред, 6 березня у центрі Варшави відбулися масові протести аграріїв, до яких приєднались мисливці та бджолярі. Невдоволені політикою уряду та ЄС фермери палили шини та труну, а також кидали в поліцію бруківкою під час акції протесту.

Також прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що проблемою польських фермерів є експорт аграрної продукції з Росії та Білорусі. Він наголосив на необхідності припинити цей експорт для країн Євросоюзу та для Польщі. Шмигаль також висловив надію на вирішення кризи до 28 березня, проте зазначив, що питання розв'язку блокади лежить на плечах польського уряду.

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