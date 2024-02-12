Поляки блокують 5 пунктів пропуску на кордоні: заява прикордонників

Від сьогодні, 12 лютого, також розпочалося часткове блокування окремих категорій транспортних засобів у п/п "Зосин - Устилуг"

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Поляки продовжують страйкувати проти ввезення українського продовольства / Колаж: Главред, фото: UNAS

Польські демонстранти продовжують блокувати пʼять пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Спостерігаються величезні черги з вантажівок.

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, зокрема перед п/п "Дорогуськ - Ягодин" за попередню добу оформлено 89 вантажівок на в'їзд, і лише 5 - на виїзд. Черга перед "Дорогуськ" наразі становить 650 вантажівок.

Від сьогодні, 12 лютого, також розпочалося часткове блокування окремих категорій транспортних засобів у п/п "Зосин - Устилуг". Відповідно до наявної інформації, рух легкових автомобілів, автобусів, вантажних транспортних засобів до 3,5 тонн здійснюється без обмежень. Пропуск автомобілів більше 3,5 тонн здійснюється по 3 одиниці на годину у кожному напрямку руху.

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Триває страйк і перед пунктами пропуску "Гребенне - Рава-Руська", "Долгобичув - Угринів". Польські фермери продовжують перешкоджати переміщенню фур з України. Наразі на виїзд оформлюється близько 10 вантажівок на добу.

Щодо п/п "Шегині - Медика" - прикордонники спостерігають часткове перешкоджання стабільній роботі пункту пропуску.

Блокування поляками кордону з Україною

Напередодні польська профспілка фермерів "Солідарність" оголосила про проведення загального страйку по всій країні 9 лютого. Демонстранти погрожували заблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також висловилися щодо перекриття доріг та автомагістралей у деяких воєводствах.

Наразі поляки блокують два пункти пропуску на кордоні з Україною. У черзі 400 вантажівок у напрямку "Рави-Руської" і 650 - навпроти пропуску "Ягодин". За словами спікера ДПСУ Андрія Демченка, ще 1000 вантажівок стоять у черзі у напрямку пункту пропуску Краковець, який водії використовують як альтернативний маршрут.

У неділю, 11 лютого, протестувальники напали на українські вантажівки і висипали звідти зерно. У Мінагрополітики акцію засудили й очікують на швидке покарання винних. Тоді як Варшава вже зайнята пошуками провокаторів.

Це сталося після того, як уряд Польщі підписав угоду з профсоюзом фермерів для припинення блокади ПП "Медика-Шегині" з Україною.

Блокування поляками кордону триває з 6 листопада.

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