'Післязавтра - 242!': роспропагандистів 'поковбасило' через передачу Україні F-16

Росіяни визнали, що не зможуть знищити українські аеродроми, А F-16 матимуть серйозний вплив на війну.

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Роспропагандисти влаштували істерику через F-16 для України / Колаж Главреда. Фото: dodmedia.osd.mil, скріншот

На російському телебаченні не вщухає істерика з приводу передачі Україні сучасних американських винищувачів F-16. Пропагандисти скаржаться, що Захід, мовляв, передасть ЗСУ набагато більше техніки, ніж було запропоновано напередодні.

В ефірі "Росія 1" запрошені до пропагандиста Євгена Попова гості не приховували свого страху щодо передачі Україні такого виду озброєння.

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Один з "експертів" навіть розкритикував інших пропагандистів, які навмисне "применшують" наслідки такого рішення Заходу на хід бойових дій.

"(НАТО з цим питанням) впорається. Сьогодні - 42, завтра - 142, післязавтра - 242! Як у нас деякі кажуть, що це не вплине на хід бойових дій. Так вплине! І істотно вплине!" - заістерив "експерт".

Він порадив занадто впевненим у власній "могутності" росіянам серйозно поставитися до отримання Україною F-16.

"Оскільки йде накопичення якоїсь критичної маси озброєння Україною. Потім почнеться ланцюгова реакція, коли озброєння виявиться цілком достатньо, щоб вирішувати такі великі стратегічні операції", - поскаржився росіянин.

Також пропагандист сам заперечив "вкид" кремлівських ведучих, мовляв, F-16 вимагає особливої інфраструктури.

"Будь-який аеродром 1-го класу для цього цілком підійде. В Україні таких більше ніж достатньо", - пояснив "експерт".

Далі він почав лякати ударами F-16 по російській авіації і занив, що росіянам не вдасться знищити всі аеродроми України наявними "Калібрами", а для інших ударів у окупантів немає повітряної переваги.

Дивіться відео, як пропагандисти влаштували істерику через F-16:

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F-16 для України

Наприкінці серпня Україні нарешті погодили поставку перших F-16. Передати ЗСУ західну авіацію вже зобов'язалися Данія і Нідерланди.

А ось Швеція, хоч і відмовилася поки від поставок Gripen, згодна тренувати на своїх винищувачах українських захисників.

Повідомлялося, що Данія передасть Україні 19 одиниць F-16 - перші 6 обіцяють поставити вже до Нового року, 8 - в 2024-му, інші 5 - в 2025 році.

У Данії на F-16 навчаються вже 70 українських льотчиків. Це перша хвиля. У другу хвилю ввійдуть випускники 2023-го року, їхнє навчання проходитиме на території Великої Британії.

Що таке F-16 General Dynamics F - 16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий Сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс — - Американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності і відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління і користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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