'Норма російського буття – добивати того, хто впав': аналітик розповів, чи очікувати повстання в РФ

Політичний аналітик Тарас Чорновіл підкреслив, що громадяни РФ дуже деградували за останні 300 років.

Тарас Чорновіл розповів, чи очікувати повстання в РФ / Главред

Серйозні збурення викликають відчуття слабкості політичного режиму. Саме тому, якщо російський диктатор Володимир Путін продемонструє свою слабкість, то проти нього можуть збунтуватися росіяни. Таку думку висловив політичний аналітик, колишній народний депутат України Тарас Чорновіл в інтервʼю Главреду.

"Обовʼязкова норма російського буття – добивати ногами того, хто впав. І якщо Путін продемонструє слабкість (наприклад, піде на перемовини з відмовою від територій, які вже не можна буде продати суспільству) і росіяни перестануть його сприймати, проти нього хтось ризикне збунтуватися. Зараз, фактор того, що більше 80% росіян продовжують підтримувати Путіна, тисне на всіх, хто може щось зробити проти нього", - зазначив аналітик.

За його словами, росіяни дуже деградували за останні 300 років – в них настільки укріпилася самодержавна залежність, що вони навіть не можуть допустити, що хтось може вбити Путіна.

"По-перше, вони бояться один з одним ділитися про це, бо кожен з тих, із ким поділишся, побіжить доносити, аби отримати для себе якісь преференції. По-друге, вони чекають, поки населення до цього дозріє. Але цього не сталося, що для росіян теж є стримуючим фактором. Вони бачать, що "царя любят", тому сперечатися з ним не можна. Тому для того, аби у росіян похитнулося відчуття праведності Путіна, ЗСУ мали б завдати серйозну поразку Росії. Але для цього поки що фізично не вистачає ресурсів – ані власних, ані зовнішніх", - підкреслив Чорновіл.

Він зауважив, що поки що у сучасній Російській Федерації немає передумов щодо повстання, проте у якийсь момент у Росії все-таки станеться соціальний бунт. Як саме він виникне, ніхто не знає, оскільки це неможливо прорахувати.

"Єдине, що можна передбачити, то це ґрунтовну наступальну операцію ЗСУ, яка викличе паніку у Росії. Наприклад, ситуація, коли Україна вийде на межу з Кримом, на росіян би точно подіяла", - резюмував колишній нардеп.

Хто такий Тарас Чорновіл Тарас Чорновіл – український політолог, політичний діяч, народний депутат України III, IV, V, VI скликань Верховної Ради України, пише Вікіпедія.

Росія скоро захлинеться в бунтах

Нещодавно радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що після того як росіяни зрозуміють, що РФ програла на фронті в Україні, там можуть початися масові заворушення. У Росії прості люди перестануть боятися політичних еліт через їх безсилля.

"Російська Федерація повинна захлинутися в бунтах... Грабувати, мародерити, банкомати розбивати. Ви побачите падіння, остаточне падіння російської недоімперії", - сказав Подоляк.

Як зазначив радник керівника ОП, на території Росії вже розпочалися внутрішні саботажі. За його словами, найближчим часом ця кількість саботажу буде лише наростати. Збільшуватиметься партизанський та диверсійний рух.

"Вони не можуть всі приїхати в Україну, тут вбивають. Але вони хочуть мародерити. Це ж сутність "русского мира", мародерство і вбивство. Ми з вами десь так через місяці 3-4 обговорюватимемо кримінальну ситуацію апокаліптичного складу у РФ. Це буде чудесний час", - підкреслив Подоляк.

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