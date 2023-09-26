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"Неможливо збити": у ЗСУ розповіли про наявність в РФ надзвукових ракет "Онікс"

Юлія Куришко
26 вересня 2023, 16:00
Дальність польоту ракети "Онікс" над водою на низькій висоті - 300 км, а на висоті понад 10 кілометрів може збільшитися удвічі.
'Неможливо збити': у ЗСУ розповіли про наявність в РФ надзвукових ракет 'Онікс'
У ЗСУ розповіли про ракету "Онікс" / колаж: Главред, скріншот: відео Вікіпедія

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат припустив, що агресорка Росія має не багато надзвукових протикорабельних ракет "Онікс", якими вона атакує південь України.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" Ігнат повідомив, що точної інформації щодо кількості таких ракет у ворога немає. Росіяни те озброєння, яке є мають, відразу застосовують.

"В нього партія БПЛА прийшла і вони їх відразу використовують проти України, щоб тримати нас постійно в напрузі. Так само, якщо б "Оніксів" у них було в достатній кількості, то вони б їх використовували частіше. Припускати можна, що "Оніксів" не є так багато, але жодних прогнозів і цифр не маю. Тут більше розкаже розвідка щодо саме цього типу озброєння", - каже Ігнат.

відео дня

Він нагадав, що дальність польоту ракети "Онікс" над водою на низькій висоті - 300 км, а на висоті понад 10 кілометрів може збільшитися удвічі - до 600 км. Враховуючи, що їх застосовують з берегових комплексів такі як "Бастіон", то ракети "Онікс" застосовують для враження прибережної зони Миколаївської та Одеської областей.

Атака РФ по Україні

Нагдаємо, що РФ вдарила по Україні "Шахедами", "Оніксами" і "Калібрами". У регіонах повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони по цілях противника. Потужні вибухи пролунали в Одесі та Кривому Розі.

На Полтавщині прогриміли вибухи після масштабної тривоги. У Кременчуці були чутні звуки вибуху. Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, внаслідок влучення по цивільному об'єкту є загиблі та поранені.

РФ атакувала Львів, пролунав вибух, є потерпілий. Мер Львова Андрій Садовий повідомив у Telegram, що внаслідок удару по місту виникло загоряння на промисловому складі.

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війна в Україні ракета Юрій Ігнат
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