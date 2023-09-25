У ЗСУ розповіли деталі жорстокої атаки по Одещині: під завалами знайшли загиблих

В Одесі у склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета - відомо про загиблих.

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Одесу атакували ракетами та дронами / Колаж: Главред, фото: Сили оборони півдня України

Речниця Сили оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що сьогодні 25 вересня, вночі окупанти здійснили масовану та комбіновану атаку по Одеській області.

"Очевидно, що ворог намагається промацати цільність протиповітряної оборони. Вони розуміють, що портова інфраструктура для нашого регіону є пріоритетною, і вона, напевно, надійно захищена. Саме тому і масована і комбінована атака відбулася цієї ночі. 19 ударних дронів типу "Шахед" були запущені, всі знищені Силами протиповітряної оборони. Дуже потужна і важка була бойова робота", - сказала вона в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Речниця наголосила, що попри вдалу роботу ППО, влучань не вдалося уникнути.

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"На жаль, внаслідок цієї роботи уламками було пошкоджено і приватні будинки, і загоряння трави ставалося. На жаль, відбулося влучання, тому що аж 12 "Калібрів" ворог спрямував по півдню України. Один був знищений над Миколаївщиною, один - над Кіровоградщиною. Це важка і довга дуга в бойовій роботі, все ж таки вона була відстежена силами ППО і відпрацьована. Але відбулося влучання, ворог підступно вдарив по припортовій інфраструктурі. "Онікси" є надзвуковими ракетами, їх було дві. Вони влучили в зерносховище. На щастя, воно було порожнім. Але сам факт влучання в інфраструктуру, яка причетна до зернової угоди, є для ворога пріоритетним", - додала Гуменюк.

Атака по Одесі 25 вересня: інформація про загиблих

Як повідомили в Силах оборони півдня України, що у склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета.

"Двоє людей, що працювали у приміщенні, з ночі не виходили на зв’язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї із зниклих осіб. Пізніше під завалами знайдено тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки російських терористів на Одесу", - повідомили в Telegram-каналі.

Нагадаємо, що РФ вдарила по Україні "Шахедами", "Оніксами" і "Калібрами". ". У регіонах повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони по цілях противника. Потужні вибухи пролунали в Одесі та Кривому Розі.

Вночі РФ вдарила по готелю в Одесі. Вночі 25 вересня в місті серйозно постраждала будівля готелю "Кемпінські Одеса". Фото зруйнованої будівлі опублікував власник готелю, український бізнесмен Андрій Ставніцер.

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