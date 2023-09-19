РФ атакувала Львів, пролунав вибух, є потерпілий: що відомо

З-під завалів на складі у Львові дістали чоловіка 26 років. У потерпілого - відкритий перелом кінцівки.

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Внаслідок нічної атаки РФ у Львові прогримів вибух / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, Telegram

У ніч на 19 вересня в Україні лунала повітряна тривога. У Львові прогриміли вибухи і виникла пожежа на промисловому складі. У місті працювали сили ППО.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну та дронову небезпеку. Ударні БПЛА помітили на Львівщині, Івано-Франківщині та Хмельниччині.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив у Telegram, що внаслідок удару по місту виникло загоряння на промисловому складі. Всі відповідні служби виїхали на місце.

відео дня

Голова Львівської ОДА Максим Козицький пізніше повідомив у Telegram, що з-під завалів складу дістали двох людей - жінку і чоловіка.

"Жінка, попередньо, без травм. Чоловік - у важкому стані. Більше інформації згодом. Дякуємо нашій протиповітряній обороні. Вона сьогодні гідно прийняла складний виклик", - написав він.

Садовий пізніше уточнив, що відомо про одного постраждалого внаслідок атаки.

"З-під завалів на складі у Львові сьогодні дістали хлопця 26 років. У потерпілого - відкритий перелом кінцівки. Він вже в лікарні, йому надають всю необхідну допомогу", - повідомив мер Львова.

Удар по Україні 15 серпня та наслідки у Львові

Країна-агресор Росія атакувала Україну у ніч на 15 серпня. В результаті ударів загинули три людини, ще 27 - отримали поранення.

У Львові росіяни влучили у житловий будинок. Кількість постраждалих ввечері 15 серпня зросла до 19 осіб, зокрема, серед них - пенсіонери та 10-річний хлопчик. На щастя, обійшлося без жертв.

Пізніше у Мережі з'явилися кадри обстрілу Росією Львова у ніч на 15 серпня. На відео видно, як російська ракета влучає прямо в житловий будинок. У той момент в будівлі знаходилися люди, правоохоронці намагалися їх негайно евакуювати.

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