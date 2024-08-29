Попри позицію США: в ЄС заявили про допомогу Україні коштом доходів від росактивів

У Штатах хочуть переконатися, що план, спрямований на отримання Україною кредитів буде реалізований, перш ніж його схвалить Конгрес.

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Побоювання США не мають стати на шляху передачі Україні допомоги / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels

У Європейському Союзі наполягатимуть на виконанні зобов'язань щодо забезпечення допомоги Україні за рахунок заморожених активів країни-агресора Росії, незалежно від питань США.

Як передає Bloomberg, про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Він переконує, що буде зроблено все можливе задля підтримки України, незалежно від рішень Штатів.

"Україні необхідно підвищити свій оборонний потенціал, і це потрібно їй зараз", - заявив він у Брюсселі перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС. відео дня

Зауважимо, що угода про використання доходів від заморожених активів РФ зіткнулась із затримками через пошуки Вашингтоном надійніших гарантій здатності ЄС продовжувати санкції, не зважаючи на опір Угорщини.

Боррель додав, що шукає спосіб обійти протидію однієї з країн-членів ЄС виділенню 6 мільярдів євро допомоги Україні, що раніше обговорювали у Євросоюзі.

Що таке Bloomberg? Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Передача Україні допомоги за рахунок заморожених активів РФ

Нагадаємо, що до кінця нинішнього року Україна має отримати близько 15 млрд євро (16,24 млрд доларів США). Кредит, своєю чергою, також погашатиметься від майбутніх надходжень з російських активів.

Напередодні Європейський союз знайшов юридичний шлях, щоб обійти вето Угорщини на купівлю зброї для України за рахунок прибутку від заморожених активів РФ. Оскільки Угорщина утрималася від попередньої угоди про використання цих доходів, вона "не повинна бути частиною рішення".

Раніше Макрон і Байден домовилися підтримувати зусилля всередині Європейського Союзу та "Великої сімки" щодо залучення прибутків від заморожених російських суверенних активів на користь України, згідно з міжнародним правом, відповідними правовими системами та процесами ухвалення рішень.

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