Відомий шоумен зізнався, чи зайняте його серце

Слава Дьомін спровокував чутки про нові стосунки.

Слава Дьомін особисте життя — ведучий розповів про свої почуття

Коротко:

Слава Дьомін показав, а потім видалив відео з загадковою жінкою

Він також розповів, чи вільне його серце

Український ведучий Слава Дьомін нещодавно у своєму блозі в Instagram опублікував сторіс, у якому уважні шанувальники помітили жіночу ручку з французьким манікюром. Пізніше шоумен видалив відео, однак питань про нову супутницю йому уникнути не вдалося.

У розмові з Наталією Тур він зізнався, чи вільне зараз його серце. Раніше Дьомін стверджував, що не шукає серйозних стосунків і віддає перевагу полігамії.

Слава зазначив, що не хоче зараз розкривати особу таємничої жінки з відео. Що ж стосується сердечних справ, він вирішив дати ухильну відповідь. "Це прекрасна жінка. Але я не впевнений, що я можу говорити її ім'я, прізвище ось так назагал, тому що я не питав у неї. Чому видаллив? Ну ось так в той момент емоційно спочатку вирішили опублікувати, а потім – вирішили інакше. Чи зайняте моє серце? Ну, поки ще не зайняте, скажімо так…", — каже ведучий.

Слава Дьомін особисте життя — ведучий розповів про свої почуття

Про персону: Слава Дьомін Слава Дьомін - український телеведучий, шоумен, автор власного шоу на YouTube "Слава+", де до нього в гості заходять відомі українські особистості. Шоумен був одружений з Ксенією Міщенко. Пара провела у шлюбі 13 років і розірвала стосунки 2021 року. Але офіційно розлучення вони не оформили. Ведучий зізнався, що їм ліньки йти до РАЦСу та заповнювати документи. Слава та Ксенія, як вони самі зазначили, залишилися друзями та виховують спільного сина. Слава Дьомін народився у Львові й у нього було важке дитинство. Його мати била ведучого за будь-яку провину, а тепер він змушений платити їй аліменти.

