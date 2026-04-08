Вже майже 100 гривень за літр: ціни на пальне в Україні різко підскочили

Ціни на дизельне пальне встановили черговий антирекорд.

Ціни на бензин та дизель в Україні

Коротко:

В Україні подорожчали усі види пального

Дизель на окремих АЗС вже коштує 97 грн/л

Вартість бензину А-95 також продовжує рости

У середу, 8 квітня, найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Зокрема, вартість дизеля зросла до рекордних показників та подекуди сягає 97 гривень. Про це повідомляє Главком.

Зазначається, що ціни на бензин, дизель та газ підскочили на АЗС UPG, Окко, WOG та KLO.

Так, вартість бензину А-95 на АЗС коливається від 69,90 грн/л до 77 грн/л, дизельного пального від 87,90 грн/л до 94 грн/л, а газу – від 47,49 грн/л до 49,99 грн/л. Водночас дизельне пальне преміумкласу на окремих АЗС вже коштує 97 грн/л.

Зокрема, найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне – Укрнафта та БРСМ-Нафта.

Варто додати, що Мінфін із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95" повідомляв, що вартість усіх видів пального знову пішла вгору, а дизельне пальне встановило черговий антирекорд, перетнувши критичну для ринку межу.

Станом на 7 квітня зазначалося, що середня ціна літра дизелю становить 90,12 грн, тоді як бензин А-95 подорожчав до позначки у 73,07 грн/л.

Як повідомляв Главред, керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявляв, що вартість дизельного палива на автозаправках може помітно збільшитися та наблизитись до позначки 100 гривень за літр.

Президент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід Косянчук говорив, що Україна наразі не відчуває дефіциту пального, однак ситуація з дизельним пальним поступово ускладнюється і може стати критичною вже найближчим час.

Водночас засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін розповів, що ціни на бензин та дизель штовхає вгору зростання світових цін на нафту, а також котирувань газойлю.

Читайте також:

