Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Вже майже 100 гривень за літр: ціни на пальне в Україні різко підскочили

Марія Николишин
8 квітня 2026, 09:32
Ціни на дизельне пальне встановили черговий антирекорд.
Ціни на бензин та дизель в Україні

Коротко:

  • В Україні подорожчали усі види пального
  • Дизель на окремих АЗС вже коштує 97 грн/л
  • Вартість бензину А-95 також продовжує рости

У середу, 8 квітня, найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Зокрема, вартість дизеля зросла до рекордних показників та подекуди сягає 97 гривень. Про це повідомляє Главком.

Зазначається, що ціни на бензин, дизель та газ підскочили на АЗС UPG, Окко, WOG та KLO.

відео дня

Так, вартість бензину А-95 на АЗС коливається від 69,90 грн/л до 77 грн/л, дизельного пального від 87,90 грн/л до 94 грн/л, а газу – від 47,49 грн/л до 49,99 грн/л. Водночас дизельне пальне преміумкласу на окремих АЗС вже коштує 97 грн/л.

Зокрема, найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне – Укрнафта та БРСМ-Нафта.

Варто додати, що Мінфін із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95" повідомляв, що вартість усіх видів пального знову пішла вгору, а дизельне пальне встановило черговий антирекорд, перетнувши критичну для ринку межу.

Станом на 7 квітня зазначалося, що середня ціна літра дизелю становить 90,12 грн, тоді як бензин А-95 подорожчав до позначки у 73,07 грн/л.

Ціни на пальне / Інфографіка: Главред

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявляв, що вартість дизельного палива на автозаправках може помітно збільшитися та наблизитись до позначки 100 гривень за літр.

Президент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід Косянчук говорив, що Україна наразі не відчуває дефіциту пального, однак ситуація з дизельним пальним поступово ускладнюється і може стати критичною вже найближчим час.

Водночас засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін розповів, що ціни на бензин та дизель штовхає вгору зростання світових цін на нафту, а також котирувань газойлю.

Читайте також:

Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

АЗС бензин дизель ціна бензина новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
09:32Економіка
09:00Інтерв'ю
08:34Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти