Новий курс валют на 8 квітня: що буде з доларом і євро

НБУ опублікував офіційний курс валют на середу, 8 квітня.

https://glavred.net/economics/novyy-kurs-valyut-na-8-aprelya-chto-budet-s-dollarom-i-evro-10754939.html Посилання скопійоване

Курс валют на 8 квітня / Колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 8 квітня

Чи змінився курс євро

Яким буде курс злотого 8 квітня

Національний банк України знизив офіційний курс гривні на 8 квітня 2026 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На середу, 8 квітня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 43,49 грн/дол., що на 9 копійок менше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня посилила свої позиції щодо американської валюти.

відео дня

Курс валют на 8 квітня / Інфографіка: Главред

Курс євро впав. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 50,27 грн/євро. Таким чином, гривня посилила свої позиції на 6 копійок.

Курс злотого на 8 квітня

7 квітня НБУ встановив курс польського злотого на рівні 11,79 грн/злот. 8 квітня курс встановили на рівні 11,76 грн/злот, що на 3 копійки менше.

Як повідомляв Главред, на п`ятницю, 27 березня, долар дещо виріс, а євро значно послабив свої позиції. Злотий теж показує спад відносно української валюти.

Керівник департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що найближчим часом на українському валютному ринку не очікується різких коливань. Адже попри складну міжнародну ситуацію на ринку зберігатиметься відносна стабільність.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявляв, що Національний банк України має рекордні золотовалютні резерви, які дозволили б тримати курс гривні стабільним, але курс долара та євро росте. Причиною цього є валютні спекуляції, так само як і спекуляції на ринку пального.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред