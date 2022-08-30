'Ненавидимо Росію!': у Сеулі росіянці відмовилися продати товар, вона влаштувала істерику в Мережі

Російська блогерка, уродженка Тюмені поскаржилася, що на ринку в Південній Кореї продавчиня відмовилася продавати їй товар, коли дізналася, що вона з РФ.
У Сеулі в Південній Кореї власниця одного з магазинів на ринку відмовилася продавати прикраси росіянці.
Коли покупниця повідомила, що збирається відправляти товар в країну-терористку, кореянка заявила: "Ми ненавидимо Росію!".
Про це розповіла сама уродженка Тюмені в Instagram. У росіянки близько 50 тисяч фоловерів. Скріншоти stories дівчини, яка підписана в соцмережі як Моніка Лі, оприлюднив популярний Telegram-канал.
Росіянка повідомила, що була на ринку і запитала у господині ціну товару, який їй сподобався. Далі між ними відбувся діалог:
- Куди поставляєте/продаєте?
– В Росію.
- Ми не працює з Росією.
- В сенсі не працюємо? Чому?
– Ненавидимо.
Судячи з коментаря блогерки, росіянка не дуже зрозуміла, чому її співгромадян ненавидять у світі:
Як повідомляв Главред, в Кишиневі російську блогерку не пустили в нічний клуб через російське походження. Свою емоційну реакцію вона виклала у TikTok.
Дівчина кричала на охоронців, знімала відео і хизувалася тим, що вона – жінка і нікому нічого поганого нібито не зробила. І, більше того, звалювала провину за геноцид українців на чоловіків Росії.
Раніше в Мережу потрапило відео, як туристка з Росії провокувала біженців з України в австрійському Зальцбурзі. Росіянка насміхалася з українок і знімала все на камеру. Однак карма наздогнала нахабу дуже швидко.
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