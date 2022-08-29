"Бояться, що ми там залишимося": росіянка влаштувала істерику через відмову у візі в Німеччину

Громадянка країни-агресорки РФ намагалася отримати візи для усієї сім’ї начебто для поїздки у гості до мами. Проте у консульстві засумнівалися у цьому.
Росіянка обурилася і влаштувала істерику на камеру через те, що їй та її рідним відмовилися давати візу в Німеччину.
Жінка поскаржилася, що вона з сім’єю нібито збиралася поїхати за кордон у гості до її мами, проте тепер не може цього зробити. Відповідний ролик, який блогерка записала і виклала у TikTok, поширили українські Telegram-канали.
Вона зазначила, що причиною відмови у візі стали сумніви працівників консульства, чи повернуться громадяни країни-агресорки додому після цієї поїздки. Адже росіянка оформляла документи на всю сім’ю одразу, що виглядало підозрілим.
"Відмовили усім п’ятьом у візі. Взагалі ні на скільки її не дали. А хочете знати причину? Просто повний пакет документів, усе в порядку. Їм здається, що ми там залишимося. Ось так", – в істериці зі сльозами на очах розповіла росіянка.
Нагадаємо, росіянка Олена Славко поскаржилася, що Європа "недоброзичливо її зустріла". Під час автомобільної подорожі у Норвегії невідомі видряпали на капоті її машини напис murderers ("вбивці"). Проте росіянка здивувалася і не зрозуміла такого ставлення.
Раніше повідомлялося, що росіяни масово тікають з окупованого Криму після вибухів, які там регулярно стаються. Одна з росіянок, яка з сім’єю покидала Кримський півострів, навіть закотила істерику і розплакалася, так не хотіла лишати "насиджене місце". Відео її неадекватної поведінки потрапило у мережу.
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