Видряпали напис "вбивці" на капоті: росіянка здивувалася, чому її недоброзичливо зустріли в Європі

Для росіянки на капоті видряпали напис "вбивці"/ Instagram alena__alesha

Росіянка Олена Славко поскаржилася, що Європа "недоброзичливо її зустріла". Під час автомобільної подорожі у Норвегії невідомі видряпали на капоті її машини напис murderers ("вбивці").

Громадянка країни-агресорки щиро здивувалася такому жесту і не зрозуміла, чому це за кордоном до неї так ставляться. Про це вона розповіла одному з російських пропагандистких видань.

Жінка зазначає, що вона з сім’єю вирушила автомобілем у подорож європейськими країнами. У Норвегії вони приїхали до однієї з гір, щоб погуляти там, і залишили авто на необладнаній парковці. Поруч стояли й інші машини із європейськими номерами – переважно з норвезькими і шведськими.

"Ми бачили всіх, хто спускався і піднімався. Всі були налаштовані доброзичливо. Але коли повернулися, побачили, що бічне дзеркало було вивернуто, на дверях невелика вм'ятина, а на капоті – напис", – поділилася туристка.

Для росіянки на капоті видряпали напис "вбивці"/ Instagram alena__alesha

При цьому вона розповіла, що друзі і знайомі перед цією подорожжю попереджали її про можливе негативне ставлення до росіян за кордоном.

"Вони розповідали, що на машини з російськими номерами часом можуть вивалити сміття, наклеїти прапори іншої країни або нанести якісь написи", – каже росіянка.

Раніше повідомлялося, що росіяни масово тікають з окупованого Криму після вибухів, які там регулярно стаються. Одна з росіянок, яка з сім’єю покидала Кримський півострів, навіть закотила істерику і розплакалася, так не хотіла лишати "насиджене місце". Відео її неадекватної поведінки потрапило у мережу.

Нагадаємо, 71-річна росіянка "здала" поліції свою сусідку-українку за те, що вона під час конфлікту заявила, що Україна переможе Росію у війні, поверне свої території і знищить Кримський міст.

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