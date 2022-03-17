"Не знаю як жити": співвласник Альфа Банку львів'янин Фрідман заплакав через Путіна

Михайло Фрідман / Finparty

Засновник "Альфа-Груп" Михайло Фрідман, який потрапив під санкції ЄС і Великобританії, заявив, що обмеження проти російських мільярдерів введені не за адресою.

За його словами, у бізнесменів немає ніякого впливу на керівництво країни.

А тим часом кредитні картки Фрідмана заморожені і він змушений запитувати дозволи на "розумні" витрати, які становлять близько 2,5 тис. фунтів на місяць.

"Не знаю як жити. Насправді не знаю", – сказав заявив в інтерв'ю Bloomberg.

Фрідман заявив, що в ЄС не розуміють, як працює система російської влади.

"Якщо ті, хто приймають рішення в Євросоюзі, думають, що я можу піти до пана Путіна і попросити зупинити війну, і це спрацює, то ми у великій біді. Це означає, що ці люди не розуміють, як працює Росія. І це загроза майбутньому", – додав олігарх.

читайте такожДочки Путіна: хто вони, де живуть і чим займаютьсяТакож Фрідман розповів, що 24 лютого відбулася особиста зустріч бізнесменів з президентом РФ. Однак вона "мало що говорить про вплив і не повинна бути приводом для санкцій".

"Дистанція між Путіним і всіма іншими в силовій ієрархії як між Землею і космосом. Сказати щось Путіну проти війни, хто б це не був, було б самогубством", – сказав Фрідман.

Тим часом, на даний момент Фрідман не позбувся російських активів, аргументуючи це емоційним зв'язком з бізнесом, який "вибудував з першої цеглинки".

Зазначимо, ця особистість - один семи олігархів "семибанкірщини" часів президентства Бориса Єльцина, що мала реальний і великий вплив на політичні рішення Кремля.

Він народився на заході України. Його батьки досі проживають у Львові. За даними російського Forbes статок олігарха 15,5 млрд дол.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, де живуть і навчаються діти російських чиновників.

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